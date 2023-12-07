Самое тяжелое направление на фронте: в чем главная сложность обороны Авдеевки
Ситуация на Авдеевском направлении сложная. Российские оккупанты давят со всех сторон и пытаются найти слабые места в обороне ВСУ.
Также к Авдеевке сейчас очень усложнена логистика. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.
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Враг давит со всех сторон
Денис Попович отметил, что удерживать фронт на Авдеевском направлении очень сложно, но украинские защитники стойко держатся. Однако ситуация там сложная, продолжаются тяжелые бои.
Враг там давит по всем направлениям: с юга, с севера, в районе Авдеевского коксохима, со стороны Авдеевской промзоны. Сейчас они ищут слабое место. Поэтому ситуация сложная,
– подчеркнул он.
Попович о боях возле Авдеевки: смотрите видео
Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские защитники стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 34 атаки захватчиков в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области.
- Авдеевское направление – одно из самых сложных на фронте. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что на этом направлении продолжаются пехотные атаки оккупантов, хотя враг продолжает терять личный состав сотнями
- Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш заметил, что в городе уже давно нет никаких коммуникаций. Электричество, газ и тепло были в последний раз весной 2022 года, а централизованная вода – еще до полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 6 декабря в Авдеевке остаются 1282 человека. Эвакуация продолжается, но за последнюю неделю ее темп существенно снизился. Если раньше выезжали до 20 человек, то теперь – до 5–6.