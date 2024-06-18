Самая тяжелая ситуация в Донецкой области, – офицер о смертельной тактике россиян

Последние месяцы в Донецкой области была самая ожесточенная интенсивность боевых действий. Враг постоянно штурмует позиции Вооруженных Сил Украины, применяя проверенную тактику.

Об этом 24 Каналу сказал офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. Он рассказал о ситуации с обеспечением боеприпасами учитывая чешскую инициативу.

Стоит внимания Этот месяц будет, пожалуй, самым тяжелым, – военный о ситуации на передовой

Тактика россиян

Стратегическая цель врага – выйти на административные границы Донецкой области. Они пытаются это сделать, но Силы обороны мужественно противостоят противнику.

Где россияне пытаются продвигаться в Донецкой области / Смотрите на карте

Тактика врага не изменилась. Российские войска составляют своеобразный кулак из бронетехники и пехоты и пытаются ударить. Если это не удается, то оккупанты бьют в другое место.

Если взять весь российско-украинский фронт, то горячее всего в Донецкой области,

– отметил офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка.

В общем противник постоянно осуществляет так называемые "сталинские штурмы". По словам военнослужащего ВСУ, российское командование отправляет своих бойцов на "мясо", понимая, что перспективы выжить у них нет. Оккупанты понимают это, поэтому по возможности сдаются в плен.

Подчеркнем, что Украина придерживается норм международного права по содержанию военнопленных, в отличие от России, которая пытает украинских пленных.

Ситуация с боеприпасами в ВСУ

Несколько дней назад правительство Чехии заявило о том, что боеприпасы по чешской инициативе уже доставлены на украинский фронт. Офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка ответил, испытывают ли украинские военные недостаток боеприпасов.

Есть чем отбиваться. К тому же боеприпасы еще прибывают,

– сказал Цехоцкий.

По его словам, враг применяет абсолютно все средства поражения, которые имеет в наличии. В частности, КАБы, ФАБы, разнообразное артиллерийское оружие. Также за последние два месяца в 2 – 2,5 раза увеличилась интенсивность сбросов с дронов-камикадзе.

Кроме того, сейчас оккупанты в большом масштабе используют РЭБы разнообразного калибра. Почти каждая штурмовая группа врага, которая состоит из 5 – 6 человек, имеет при себе средство РЭБ, но украинские военные находят новые способы как приглушить средства радиоэлектронной борьбы.