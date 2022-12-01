Сколько россиян вышло с правого берега Херсонской области: полковник ВСУ назвал цифру
Ситуация на фронте на Востоке остается напряженной. Россияне усилили свои атаки на Донецком направлении, подтянув дополнительные силы из Херсона.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, к оккупантам в Донецкой области присоединились именно те российские части, которые несколько недель назад покинули правый берег Днепра в Херсонской области.
Читайте также У россиян серьезная армия тех, кто мониторит, и много агентуры, – Воздушные силы о росразведке
Благодаря этому увеличилось не только количество живой силы, но и техники оккупантов.
Сейчас почти вдвое увеличилось количество атак российских войск. Также видим увеличение вдвое количества артиллерии и именно артиллерийских поражений. Это результат того, что мы выпустили россиян с правобережья Херсонской области,
– отметил Свитан.
Как Россия использовала военных, выведенных из правобережья Херсонщины
По словам военного эксперта, нельзя было разрешать оккупантам бежать с правого берега Днепра. Впрочем, им все равно удалось выйти, ведь они объявили так называемую "эвакуацию" и фактически прикрывались гражданским населением.
С правого берега вышли почти 2 дивизии – это около 20 тысяч человек. Можно считать, что на левый берег вышел целый корпус,
– сказал полковник запаса ВСУ.
По его словам, эти российские части разделились. Военное руководство России разбросало оккупантов на разные направления.
- Одна группа – в основном мобилизованные – осталась на левобережье Херсонской области. Также их подтянули к Запорожскому фронту.
- Еще одна часть отправилась в Луганск.
- Основной костяк российских сил с правобережья Херсонской области отвели в Мариуполь, доукомплектовали и бросили на Донбасс. Эти войска растянулись от Угледара до Сватового. Также оккупанты за счет этих сил прикрыли свои тылы в районе Счастья и Старобельска.
ВСУ получили усиление под Бахмутом
Как отметил военный эксперт, в то же время ВСУ на Донецком направлении также получили усиление.
"Туда подошли наши части с правого берега Днепра, а также неиспользованные резервы. Состоялась ротация и уже свежие части усиливают наши войска в частности в районе Бахмута", – рассказал Свитан.
Стрим Дарии Кудимовой и Романа Свитана: смотрите полное видео
Ситуация на фронте: главное
- В настоящее время россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Чтобы не допустить продвижения украинских воинов на Сватовском и Лиманском направлениях, враги осуществляют инженерное оборудование линии обороны и продолжают перемещение личного состава.
- Российские военные не оставляют попыток захватить Бахмут. Вблизи города в последнее время идут самые ожесточенные бои. И аналитики отмечают, что все усилия врага дорого ему обойдутся.
- Как рассказал военный эксперт Роман Свитан, россияне пытаются обойти Бахмут с юга в сторону Часового Яра. В то же время ВСУ предотвращают движение врага фланговыми ударами из самого Бахмута, а также Дружковки и Константиновки.