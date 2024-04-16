Польские фермеры прекратили блокировать движение перед одним из КПП: какая ситуация там
Источник:Госпогранслужба
Польские аграрии прекратили блокаду на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной. Оформление и проезд грузовых транспортных средств осуществляется в обычном режиме.
Речь идет о прекращении блокады пункта пропуска "Догобичув – Угринов". Об этом сообщили в Госпогранслужбе и отметили, что проезд теперь свободен в обоих направлениях.
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Аграрии восстановили проезд для грузовых транспортных средств
Днем, 16 апреля, польские забастовщики завершили блокирование движения перед пунктом пропуска "Долгобичув – Угринов". Движение грузовиков происходит в обоих направлениях.
Польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобичув – Угринов". Оформление и пропуск грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме,
– говорится в сообщении ГПСУ.
По данным Госпогранслужбы, по состоянию на сейчас на выезд из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают 100 тяжеловозов, В частности, еще 30 грузовиков, полная масса которых достигает 7,5 тонн, ожидают оформления на территории сопредельного государства.
В ГПСУ попросили водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок. Заметим, что на сегодня заблокированными пока остаются два направления – "Дорогуск – Ягодин" и "Гребенное – Рава-Русская".
Какова сейчас ситуация на границе с Польшей: последние новости
- 28 марта, в Варшаве провели очередной раунд украинско-польских межправительственных консультаций. После, на заседании Кабмина, премьер анонсировал полное разблокирование границы. Денис Шмыгаль заявил, что диалог есть.
- В частности, ранее сообщалось, что польские фермеры временно прекращали блокирование КПП "Угринов". Как отмечал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, вероятно, блокировки не будет в период Пасхальных праздников.
- Уже вскоре украинские пограничники получили от коллег из Польши информацию о возобновлении блокировки этого КПП для грузовиков. Пропуск легковых транспортных средств и автобусов в обоих направлениях осуществлялся в установленном порядке.
- По состоянию на 10 апреля осуществлялось блокирование польскими фермерами движения грузовиков на 3 пунктах пропуска на границе. Очередь в сторону Украины совокупно там насчитывала около 450 грузовиков.
- На пунктах пропуска "Дорогуск – Ягодин", "Гребенное – Рава-Русская", "Долгобичув – Угринов" они или затрудняли движение, или полностью не пропускали грузовые транспортные средства.
- Тогда нулевые показатели пересечения границы для грузовиков, следующих из Украины в Польшу, были на пунктах пропуска "Дорогуск – Ягодин" и "Гребенное – Рава-Русская". Небольшое количество пропускали в направлении "Долгобичув – Угринов".