Каким будет фронт зимой: военный эксперт спрогнозировал, будет ли прорыв

Украинским военным важно сохранить темпы продвижения и выйти на Северное Приазовье к зиме. Для этого нужно обрушить южный плацдарм врага.

Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, продолжится ли наступление ВСУ во время холодов.

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"Зимой никто никуда не будет двигаться – будет бесконечное контрбатарейное противоборство, как и прошлой зимой", – констатировал Черник.

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Именно поэтому важно успеть как можно больше в течение осени. Однако далеко не все зависит от украинских военных – влияет также их оснащение. Возможно, США примут окончательное решение о передаче дальнобойных ракет ATACMS, которые поспособствуют нашему наступлению.

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Как известно, оккупированный остров можно вернуть, даже не заходя туда. Для этого достаточно уничтожить Керченский мост и в течение месяца перемалывать оккупантов дальнобойными ракетами.

С Донбассом все гораздо сложнее. Это колоссальная городская конгломерация, расположенная на возвышенности. Кроме того, россияне успели мощно укрепиться с 2022 года, а на значительной территории и с 2014-го.

Как это нам проходить – класть 300 тысяч человек? Будем трезвыми и объективными,

– отметил Черник.

По его словам, можно засыпать все тяжелыми бомбами в большом количестве, но для этого их нужно иметь.

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