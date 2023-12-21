Ситуация не патовая, – Черник разобрал, как ВСУ истощает врага на поле боя

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что до конца 2023 года сформируется понимание следующих шагов Украины на фронте. В то же время, никто не сможет ответить, когда закончится война.

Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что рано или поздно в этой войне обязательно произойдет "точка выброса" именно там, где сейчас невозможно предсказать. Для россиян нарастают критические массы в военном деле, нефтегазовых потоках, усиливается удушение их экономики и неизбежно где-то что-то взорвется.

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Можно предположить, что произойдет землетрясение, в результате которого повредится газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород" или может случиться "Чернобыль-2" в Челябинске.

"Подобные явления могут перевернуть все с ног на голову. Однако делать ставку на феномен случая было бы вершиной не мудрости", – подчеркнул военный эксперт.

Склады опустошены на 40%

Также на пресс-конференции Президента Украины от журналистов западных СМИ прозвучали вопросы, не являются ли нынешние события на фронте "началом потерь" и не приведут ли они к "проигрышу в войне". Зеленский ответил, что так не считает, ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украину у нас была ситуация на фронте гораздо хуже, чем сегодня.

Петр Черник поддержал мнение президента о ходе событий на войне.

Ситуация не патовая. В частности, что касается ликвидации нашего противника,

– отметил он.

Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста о целях , отказался называть их. Президент привел пример, что когда были "сложности на Юге", все говорили, какие у Украины цели. Однако события на фронте разворачивались не по плану. Поэтому Зеленский считает, что о целях не стоит говорить, лучше оставлять их в тайне.

Украинские защитники продолжают перемалывать силы противника. Только под Авдеевкой за два месяца ликвидировано более 25 тысяч единиц личного состава, 200 танков и 400 бронированных машин.

То есть Россия потеряла две дивизии личного состава, а если добавить раненых, все четыре, а это уже полноценный армейский корпус. Также довольно существенно уничтожена техника,

– уточнил военный эксперт.

Что касается российской артиллерии, то в период с мая по сентябрь ВСУ показали беспрецедентные результаты: было ликвидировано более 50 артиллерийских бригад противника.

"Это очень важный показатель, потому что россияне могут снимать с консервации, ремонтировать и отправлять в бой максимум 300 орудий. Следовательно, украинские силы уничтожают их стратегический потенциал. Сейчас склады оккупантов опустошены примерно на 40%. Это очень много, хотя еще не критично для врага", – подчеркнул Петр Черник.

Больше о потерях врага

По состоянию на 21 декабря за сутки ликвидировано 1 080 оккупантов, а с начала войны количество потерь врага среди личного состава достигло отметки 350 270 единиц. Кроме того, россияне терпят большие потери в технике: