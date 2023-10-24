Россияне стягивают на Донбасс резервы со всей страны, но стратегических успехов не имеют
Россияне стягивают на Донбасс резервы со всей страны, чтобы продавить линию обороны ВСУ. Однако они не имеют стратегических успехов на Восточном направлении.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сообщает 24 Канал.
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Россияне пытаются продавить линию обороны ВСУ
Фитьо рассказал, что оккупанты подтягивают резервы со всей России, пытаясь продавить украинскую линию обороны.
Сейчас стратегических успехов у них нет. Украинские военнослужащие занимают активную оборону,
– заметил пресс-офицер.
По его словам, самые горячие бои на Востоке проходят на Купянском направлении. За прошедшие сутки россияне 691 раз обстреляли там позиции украинских защитников.
"Его (врага – 24 Канал) цель – выйти в Купянск, его снова оккупировать, одержать хоть какую-то победу, которой у него уже давно не было. Они готовились к этому, мы тоже готовились, наши позиции укреплялись. Несмотря на такую интенсивность обстрелов, стратегического успеха в этом направлении противник не получил", – подчеркнул Фитьо.
Он добавил, что на Бахмутском направлении ситуация тоже достаточно напряженная, но контролируемая. Силы обороны уничтожили там 202 военнослужащих российской армии, не дав врагу продвинуться вперед.
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Что происходит на фронте: коротко
- Украинские военные совершают наступательные действия к югу от Бахмута. В частности, наши защитники имеют успех в районах Клещеевки и Андреевки. Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук сообщил, что, понеся большие потери, россияне вынуждены перебрасывать на это направление дополнительные подразделения.
- Также украинские бойцы продолжают выбивать оккупантов на Юге. Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что на левом берегу Херсонщины продолжается контрбатарейная борьба, Силы обороны Украины отбрасывают противника.
- Тем временем в России все больше проблем из-за войны против Украины. В разведке Великобритании подчеркнули, что постоянное увеличение расходов на ведение боевых действий способствует инфляционному давлению внутри России.