Активность усилилась, – Гайдай сказал, что помогло россиянам увеличить обстрелы

Украинские силы постоянно наносят удары по позициям врага на направлении Купянск – Сватово – Кременная. Однако россиянам помогают сопротивляться снаряды, которые они получили от Северной Кореи.

Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал 24 Каналу, что после того, как по тылам противника поработали украинские артиллеристы и ракетные войска, то безумных обстрелов, которые устраивали россияне раньше, уже нет.

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Получают снаряды от Северной Кореи

С первых дней полномасштабного вторжения артиллерийский натиск врага был такой интенсивности, что он "перемалывал" даже небольшие лесополосы.

Сейчас немного пошло на убыль, но оккупантам действительно помогла Северная Корея. Они получили боекомплект и снова у них активность усилилась,

– отметил экс-глава Луганской ОВА.

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Россиянам не удается наступлениями и штурмами, в которые они бросают большое количество пехоты, захватить позиции ВСУ.

Единственное, когда где-то наши военные могут оставить свои позиции, – если вражеская артиллерия разбила вдребезги блиндажи и окопы и им негде спрятаться.

"А смысла оставаться в открытом поле даже в остатках леса для того, чтобы погибнуть, никакого нет. Нам нужно беречь наших военных, чтобы они в дальнейшем могли там проводить активные боевые действия", – подчеркнул Сергей Гайдай.

Что известно о поставках из Северной Кореи оружия оккупантам