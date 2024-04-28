Значительные риски: какие могут быть последствия продвижения россиян в районе Очеретино

Оккупанты имеют продвижение в районе Очеретино. Там произошел прорыв врага. Это вклинение россиян в украинскую оборону было неожиданно быстрым.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, прорыв захватчиков в Очеретино имеет значительные опасности.

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"Ситуация в Очеретино сложная. Произошел серьезный прорыв, вклинение российской армии в украинскую оборону. Причем оно носило неожиданный характер",– сказал он.

Серьезное вклинение

Давид Шарп отметил, что многое будет зависеть от этого участка фронта. Продвижение россиян в районе Очеретино может оказаться серьезной угрозой.

Произошло серьезное вклинение, которое чревато развитием ситуации в отрицательной форме. Если это вклинение не срезается, то расширяется, дает угрозы флангам. Это означает риск потери значительной территории и тревожное восприятие того, что касается дальнейшего продвижения,

– считает он.

Военный обозреватель предположил, что такая ситуация в районе Очеретиного могла произойти из-за нехватки ресурсов, вооружения у украинских защитников.

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