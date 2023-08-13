Количество обстрелов Херсона увеличилось, – Хлань рассказал, куда целят оккупанты

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС и произошедшего в результате этого затопления они были вынуждены отогнать на большее расстояние свою технику. Из-за этого количество обстрелов Херсона уменьшилось.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что сейчас ситуация изменилась.

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Начали бить по центру города

Сразу после затопления территорий из-за подрыва плотины Каховской ГЭС, которое произошло 6 июня, россияне были вынуждены отойти вглубь оккупированной территории. Их позиции были затоплены. Однако сейчас они вернулись на них, несмотря на то, что подтопление еще наблюдается на левом берегу Херсона.

Оккупанты подходят ближе к побережью Днепра. И поэтому сейчас количество обстрелов Херсона увеличилось – именно из минометов,

– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.

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Если же говорить об общем количестве обстрелов правобережья Херсонской области, то оно колеблется в пределах 300 – 500 снарядов в сутки. Но увеличилось количество обстрелов самого областного центра. И если раньше оккупанты били по промышленным базам Херсона, то сейчас они накрывают центр города.

"Последние трагические случаи – обстрелы больниц, многоэтажек, были совершены оккупантами именно из минометов, которые достают с левого берега Днепра", – подчеркнул Сергей Хлань.

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