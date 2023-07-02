Эта тактика привела к освобождению правобережья, – Соболевский об успехах ВСУ на левом берегу

Вокруг ситуации в Херсонской области, где сейчас продолжаются бои, в последнее время звучит много информации. Однако Вооруженные Силы Украины и Генштаб отмечали, что не стоит опережать события.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский подчеркнул, что продолжается сохранение режима информационной тишины – по просьбе военных. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Есть успехи

В целом на Херсонском направлении у украинских сил есть успехи. Большое количество целей на левом берегу Херсонщины, временно оккупированной российскими захватчиками, ежедневно уничтожают наши защитники.

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Какая ситуация на Херсонском направлении: смотрите видео

"Именно эта тактика привела к освобождению правобережья Херсона", – подчеркнул Юрий Соболевский.

Ситуация на Херсонском направлении

Враг активизировался в Херсонской области и усилил обстрелы правого берега. Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что Антоновку, Херсон, Михайловку россияне обстреливают ковровым способом. Они используют зажигательные снаряды, выжигающие жилые дома, частный сектор, гидротехнические сооружения на побережье.

Оккупанты также нанесли удары по Херсону 1 июля. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом, в результате чего травмирована женщина и двое детей – 9-летняя девочка и 15-летний парень. Детей госпитализировали в больницу.

В то же время, украинские силы дают отпор россиянам и обстреливают их позиции на временном оккупированном левом берегу Херсонской области. Гуменюк подчеркнула, что продолжается результативная контрбатарейная борьба.

Однако больше о действиях украинских сил, по ее словам, должны знать только вовлеченные в них напрямую. Ведь военные операции по деоккупации Херсона требуют тишины до того момента, когда установятся безопасные условия для наших военных.