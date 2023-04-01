"Мерседес на ВСУ": под Лаврой снова собрались активисты, монахи УПЦ МП пытаются их перекричать

Возле Киево-Печерской лавры снова началась акция протеста против УПЦ МП. Монахи московской церкви пробуют перекричать активистов.

Участники акции скандируют "Слава Украине!". В то же время монахи УПЦ молятся.

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Под Лаврой снова началась акция протеста

К Киево-Печерской лавре вечером 1 апреля пришли несколько сотен человек. Они держали в руках украинские флаги и плакаты, на которых говорилось:

"Пашу в Рашу",

"Московский патриархат – за российским кораблем",

"Долой московских попов",

"Покайтесь, фарисеи",

"И на обновленной земле попа не будет супостата" и так далее.

Также активисты скандировали "Мерседес на ВСУ", очевидно, имея в виду митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, более известного как Паша "Мерседес" за его любовь к этой марке автомобилей.

В свою очередь, монахи УПЦ МП устроили у входа в Лавру молебен, к которому привлекли около 150 человек. Священники установили колонки и пытались перекричать активистов.

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Ситуация с Киево-Печерской лаврой: коротко