В отличие от Каховской ГЭС это не имеет никакого военного смысла: Свитан об угрозе ЗАЭС

Одним из инструментов, который может использовать Россия, – повреждение Запорожской АЭС. Это может позволить Кремлю поставить на паузу или закончить войну.

Однако взрыв ЗАЭС не повлияет на движение и цели украинских войск. Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Читайте также Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься

Не помешает ВСУ

Он отметил, что никакой военной необходимости в подрыве ЗАЭС нет. В отличие от разрушения Каховской ГЭС.

Россияне "отключили" с помощью воды несколько сотен километров фронта. Не дали возможность нашим войскам форсировать Днепр. И как минимум в течение месяца на Левом берегу Херсонщины тяжелая техника не сможет передвигаться,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Оккупанты освободившийся в результате подрыва Каховской ГЭС военный резерв перебросил на Ореховское и Донецкое направления.

"Также россияне могут взорвать химический завод "Крымский титан", чтобы задержать движение украинских войск", – предположил Свитан.

Однако подрыв Запорожской АЭС не помешает ВСУ. Ведь движение украинских войск происходит в сотне километров к востоку от Орехова и Гуляй Поле. Или в 100 километрах на Юг из Херсона на Армянск.

Роман Свитан предположил, пойдет ли Путин на подрыв ЗАЭС: смотрите видео

Выпали из логической парадигмы

Что касается политической необходимости в подрыве ЗАЭС, чтобы прикрыть отход войск захватчиков с оккупированной территории, то от этого минусов для России будет гораздо больше, чем плюсов.

Они отходили и без подрыва – с Севера Украины, из Харьковской области, с Правобережья Херсонщины, с Изюмского котла. И оккупанты придумают информационный повод для ухода, если понадобиться.

"Вероятнее всего, это очередная пугалка для Европы накануне принятия каких-либо решений на встрече "Рамштайн" или на саммите НАТО в Вильнюсе. Однако спрогнозировать действия Владимира Путина и российских военно-политического руководства в такой логической парадигме практически невозможно. Они уже давно из нее выпали", - отметил Роман Свитан.

Что говорит Владимир Зеленский Президент Украины подчеркнул, что Президент Украины подчеркнул, что Россия может взорвать ЗАЭС , которую они контролируют. Это ведь станет инструментом влияния на страны Запада. Это, с точки зрения Кремля, должно заставить Украину отказаться от своих целей. Зеленский считает, что предотвратить это сможет только увеличение военной помощи для Украины.

Ситуация на ЗАЭС