В отличие от Каховской ГЭС это не имеет никакого военного смысла: Свитан об угрозе ЗАЭС
Одним из инструментов, который может использовать Россия, – повреждение Запорожской АЭС. Это может позволить Кремлю поставить на паузу или закончить войну.
Однако взрыв ЗАЭС не повлияет на движение и цели украинских войск. Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
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Не помешает ВСУ
Он отметил, что никакой военной необходимости в подрыве ЗАЭС нет. В отличие от разрушения Каховской ГЭС.
Россияне "отключили" с помощью воды несколько сотен километров фронта. Не дали возможность нашим войскам форсировать Днепр. И как минимум в течение месяца на Левом берегу Херсонщины тяжелая техника не сможет передвигаться,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Оккупанты освободившийся в результате подрыва Каховской ГЭС военный резерв перебросил на Ореховское и Донецкое направления.
"Также россияне могут взорвать химический завод "Крымский титан", чтобы задержать движение украинских войск", – предположил Свитан.
Однако подрыв Запорожской АЭС не помешает ВСУ. Ведь движение украинских войск происходит в сотне километров к востоку от Орехова и Гуляй Поле. Или в 100 километрах на Юг из Херсона на Армянск.
Роман Свитан предположил, пойдет ли Путин на подрыв ЗАЭС: смотрите видео
Выпали из логической парадигмы
Что касается политической необходимости в подрыве ЗАЭС, чтобы прикрыть отход войск захватчиков с оккупированной территории, то от этого минусов для России будет гораздо больше, чем плюсов.
Они отходили и без подрыва – с Севера Украины, из Харьковской области, с Правобережья Херсонщины, с Изюмского котла. И оккупанты придумают информационный повод для ухода, если понадобиться.
"Вероятнее всего, это очередная пугалка для Европы накануне принятия каких-либо решений на встрече "Рамштайн" или на саммите НАТО в Вильнюсе. Однако спрогнозировать действия Владимира Путина и российских военно-политического руководства в такой логической парадигме практически невозможно. Они уже давно из нее выпали", - отметил Роман Свитан.
Что говорит Владимир ЗеленскийПрезидент Украины подчеркнул, что Россия может взорвать ЗАЭС, которую они контролируют. Это ведь станет инструментом влияния на страны Запада. Это, с точки зрения Кремля, должно заставить Украину отказаться от своих целей. Зеленский считает, что предотвратить это сможет только увеличение военной помощи для Украины.
Ситуация на ЗАЭС
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что после подрыва Каховской ГЭС ситуация на Запорожской АЭС существенно обострилась. Однако МАГАТЭ не влияет на ее решение. По его словам, у организации есть одна миссия – зафиксировать, если есть нарушения в ядерной безопасности, то на конкретного нарушителя наложить конкретные санкции.
- В то же время 15 июня Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС. Он должен был оценить ситуацию на АЭС. Ранее он встретился с Зеленским и отметил, что осуществит ротацию на ЗАЭС и оставит там свою команду из 4 человек.
- Раньше Россия прекратила для украинских специалистов автоматическую передачу данных об уровне радиации на ЗАЭС с датчиков. Украина в течение нескольких недель не имеет доступа к этим данным.
- Именно поэтому специалисты МАГАТЭ фиксируют эту информацию с датчиков и передают в свою штаб-квартиру. А впоследствии организация вводят эти данные в систему, к которой имеет доступ, в том числе, и Украина.