Ситуация сложная, – Зеленский поддерживает запрет продажи земли иностранцам
Владимир Зеленский предлагает временно запретить продавать сельскохозяйственную землю иностранцам после отмены моратория на продажу земли.
Необходимо разработать новый закон о рынке сельхозземель, об этом глава государства сообщил во время пресс-марафона 10 октября.
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Зато этот закон, по словам президента, "ни в коем случае нельзя нести в Верховную Раду".
Ситуация с земельным законом сложная. Я нашел время и встретился со многими фермерами, я их услышал, "красные линии" увидели,
– сообщил Зеленский.
Зато новый закон должен давать украинцам возможность свободно распоряжаться своей землей.
"Украинец, гражданин Украины – он должен быть владельцем. Он должен иметь льготы, если он будет работать на этой земле", – добавил глава государства.
Зеленский отметил, что в течении определенного времени сельскохозяйственную землю в Украине нужно продавать исключительно украинцам.
Затем уже можно открыть рынок земли другим иностранным компаниям, которые будут работать на этой земле,
– пояснил он.
При этом президент добавил, что существует проблема с теми иностранными компаниями, которые уже сейчас арендуют украинскую землю. Зеленский отметил, что этот вопрос нужно решить и урегулировать в новом законе о рынке земли.
Что думают украинцы о продаже земли / Инфографика 24 канала
Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться:
- В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.
- В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.
- Да, купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании.
- В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.
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