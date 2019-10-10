Ситуация сложная, – Зеленский поддерживает запрет продажи земли иностранцам

Владимир Зеленский предлагает временно запретить продавать сельскохозяйственную землю иностранцам после отмены моратория на продажу земли.

Необходимо разработать новый закон о рынке сельхозземель, об этом глава государства сообщил во время пресс-марафона 10 октября.

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Зато этот закон, по словам президента, "ни в коем случае нельзя нести в Верховную Раду".

Ситуация с земельным законом сложная. Я нашел время и встретился со многими фермерами, я их услышал, "красные линии" увидели,

– сообщил Зеленский.

Зато новый закон должен давать украинцам возможность свободно распоряжаться своей землей.

"Украинец, гражданин Украины – он должен быть владельцем. Он должен иметь льготы, если он будет работать на этой земле", – добавил глава государства.

Зеленский отметил, что в течении определенного времени сельскохозяйственную землю в Украине нужно продавать исключительно украинцам.

Затем уже можно открыть рынок земли другим иностранным компаниям, которые будут работать на этой земле,

– пояснил он.

При этом президент добавил, что существует проблема с теми иностранными компаниями, которые уже сейчас арендуют украинскую землю. Зеленский отметил, что этот вопрос нужно решить и урегулировать в новом законе о рынке земли.



Что думают украинцы о продаже земли / Инфографика 24 канала

Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться:

В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

Да, купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании.

В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

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Цены на землю под мораторием / Инфографика 24 канала