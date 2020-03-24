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      Скачок в безработице: советы эксперта, как действовать в условиях экономического кризиса

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      Экономические эксперты считают, что рано говорить о том, что украинская экономика летит в пропасть. Украина сейчас находится на второй стадии мирового кризиса, которой характерны высокая нестабильность и обвал индексов акций и нефти.

      Последствия для украинской экономики можно будет понять со временем. Об этом в эфире 24 канала говорил экономический эксперт Андрей Блинов.

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      Он считает, что на сегодня, один из ключевых моментов – это не только непосредственное развитие пандемии и борьбы с ней, а то, что скоро люди массово начнут выходить из самоизоляции. К тому же, по словам эксперта, будет происходить общее восстановление экономической динамики.

      Как бы нам ни казалось это досадным, это скачок в безработицу. Каждая страна будет думать о создании рабочих мест,
      – считает Блинов.

      Он дал несколько советов украинцам, как действовать в нынешних условиях.

      ► Первое. Не паниковать. По словам эксперта, любые резкие движения стоит было делать в конце прошлого года, когда был первый этап экономического кризиса. Сейчас паника, непродуманные действия, закупка техники, в которой нет нужды – ни к чему.

      ► Второе. Часть денег лучше иметь наличными или на счетах в банках на небольшой срок. Несмотря на то, что могут быть введены более строгие ограничения.

      ► Третье. Стоит построить экономическую деятельность на месяц. Вы должны понимать, что ситуация может измениться и предусмотреть ситуацию, что кто-то может потерять работу.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Мировой кризис 2020
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