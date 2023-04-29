"Все завершится через 3 дня": в начале вторжения Паша "Мерседес" верил в победу России
Источник:NV
Митрополит УПЦ МП Павел в начале полномасштабного российского вторжения был уверен в победе Кремля. Он говорил монахам, что война закончится через 3 – 4 дня.
Об этом рассказал митрополит Белоцерковский ВЦУ Евстратий Заря. По его словам, это информация от свидетелей и проверенных источников.
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Паша "Мерседес" верил, что война завершится через 2 – 3 дня
Евстратий Заря рассказал об очередных пророссийских заявлениях Паши "Мерседеса".
Я знаю от свидетелей, я знаю от проверенных источников, что, например, тот самый митрополит Павел Лебедь, который сейчас в своем шикарном имении сидит под домашним арестом, в день большого путинского нападения 24 февраля прошлого года к братии Лавры сказал, что никто никуда не расходится, все оставайтесь на месте, через 3 – 4 дня это закончится. Это были его слова,
– заметил митрополит.
Он добавил, что такие термины представители московского патриархата в Украине получали от своих российских кураторов.
"Так их информировали их кураторы, так их информировали те люди, которые были связным звеном между украинским политикумом и российскими властями вроде Медведчука", – подытожил священник.
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Домашний арест Паши "Мерседеса": что известно
- Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю 1 апреля сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – разжигание религиозной розни и оправдание вооруженной агрессии России.
- Меру пресечения ему избрали сразу после этого – также 1 апреля. Шевченковский суд отправил Пашу "Мерседеса" под круглосуточный домашний арест на 60 дней, то есть – до 30 мая.
- Через неделю адвокаты Паши "Мерседеса" подали апелляцию в суд. Ее должны были рассмотреть 10 апреля, однако суд перенес заседание на 21 апреля.
- Адвокаты требовали отменить меру пресечения и снять с митрополита браслет, потому что он якобы "вредит здоровью". Однако суд оставил предыдущее решение в силе.