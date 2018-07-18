Скандальное письмо тренера сборной Хорватии политикам оказался фейком

Вскоре после финала Чемпионата мира по футболу, участие в котором принимала и сборная Хорватии. в сети было опубликовано так называемое "письмо" главного тренера команды Златко Далича. В нем он обращался к местным политикам.

Хотя это было не обращение, а, скорее, требование. В письме говорилось о том, что политики не имеют права гордиться серебряными наградами хорватской сборной, ведь не приложили к этому усилий. А саму Хорватию, как говорится в этом "письме", довели до того, что она – самая бедная страна Евросоюза.

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Хорватия живет едва ли не тяжелее, чем после последнего мирового конфликта. Хорватией управляют плохие люди, члены преступных организаций. Народ поглотила бездна нищеты. За последние 20 лет Хорватию покинули миллионы человек. Наши пенсионеры не в состоянии удовлетворить свои основные потребности из-за низких пенсий, молодежь не может себе позволить образование, здравоохранение находится в ужасном состоянии, судебная система защищает только крупные капиталы. Состояние государства – вопрос времени, прежде чем система рухнет, и ситуация станет невыносимой. Поэтому я прошу всех политиков и всех представителей власти, которые утащили мой народ в ад, безнадежность и нищету, отойти от футбольной сборной. Вам не рады в нашей раздевалке, мы не хотим с вами фотографироваться и не хотим жать вам руку. Именно вы сделали Хорватию одной из самых бедных стран Европы

– говорилось в так называемом письме.

При этом публикация этого письма получила большое распространений в соцсетях. Но впоследствии оказалось, что его автор не Златко Далич, а хорватский журналист Игорь Премужич. По его словам, он пытался "выдать речь из "параллельной вселенной", чтобы привлечь внимание к проблемам в стране".

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Стоит отметить, что ни одно хорватское СМИ не опубликовало это письмо.

Кроме того, игроки сборной Хорватии всегда радушно встречали президента страны Колинду Грабар-Китарович в раздевалке. Сама же она, кроме финального матча, поддерживала сборную на трибунах среди фанатов.