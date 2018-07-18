16:56
18 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
25°C 17°C
  • четверг
    24°C 18°C
  • пятница
    22°C 19°C
  • суббота
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского
Вєсті Кремля
21:38, 17 июля
Вести.UA. Ляшко переживает по поводу кругляка. Виноват ли Пашинский
Вєсті.UA
21:35, 17 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Скандальное письмо тренера сборной Хорватии политикам оказался фейком

95 Читати новину українською
Златко Далич и тренерский штаб сборной Хорватии
Златко Далич и тренерский штаб сборной Хорватии

Вскоре после финала Чемпионата мира по футболу, участие в котором принимала и сборная Хорватии. в сети было опубликовано так называемое "письмо" главного тренера команды Златко Далича. В нем он обращался к местным политикам.

Хотя это было не обращение, а, скорее, требование. В письме говорилось о том, что политики не имеют права гордиться серебряными наградами хорватской сборной, ведь не приложили к этому усилий. А саму Хорватию, как говорится в этом "письме", довели до того, что она – самая бедная страна Евросоюза.

Читайте также: Путин – наше все: организаторы финала ЧМ-2018 серьезно опозорились

Хорватия живет едва ли не тяжелее, чем после последнего мирового конфликта. Хорватией управляют плохие люди, члены преступных организаций. Народ поглотила бездна нищеты. За последние 20 лет Хорватию покинули миллионы человек. Наши пенсионеры не в состоянии удовлетворить свои основные потребности из-за низких пенсий, молодежь не может себе позволить образование, здравоохранение находится в ужасном состоянии, судебная система защищает только крупные капиталы. Состояние государства – вопрос времени, прежде чем система рухнет, и ситуация станет невыносимой. Поэтому я прошу всех политиков и всех представителей власти, которые утащили мой народ в ад, безнадежность и нищету, отойти от футбольной сборной. Вам не рады в нашей раздевалке, мы не хотим с вами фотографироваться и не хотим жать вам руку. Именно вы сделали Хорватию одной из самых бедных стран Европы
– говорилось в так называемом письме.

При этом публикация этого письма получила большое распространений в соцсетях. Но впоследствии оказалось, что его автор не Златко Далич, а хорватский журналист Игорь Премужич. По его словам, он пытался "выдать речь из "параллельной вселенной", чтобы привлечь внимание к проблемам в стране".

Читайте также: Слава Украине: как хорваты и украинцы спровоцировали скандал на ЧМ-2018

Стоит отметить, что ни одно хорватское СМИ не опубликовало это письмо.

Кроме того, игроки сборной Хорватии всегда радушно встречали президента страны Колинду Грабар-Китарович в раздевалке. Сама же она, кроме финального матча, поддерживала сборную на трибунах среди фанатов.

Теги: Новости политики Хорватия Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ фактов, почему россияне никогда не станут украинцами
сегодня, 16:00 Топ фактов, почему россияне никогда не станут украинцами
Павло Казарін 159
Какие города Украины могут остаться без воды: карта
сегодня, 15:58 Какие города Украины могут остаться без воды: карта
375
Фанатка оружия, России и Трампа: что известно о шпионке Марие Бутиной и чем она занималась в США
сегодня, 16:09 Фанатка оружия, России и Трампа: что известно о шпионке Марие Бутиной и чем она занималась в США
115
Напуганная и взволнованная: Мелания Трамп удивила сеть выражением лица после встречи с Путиным
сегодня, 15:08 Напуганная и взволнованная: Мелания Трамп удивила сеть выражением лица после встречи с Путиным
657
Правда та міфи про військовий бюджет України
сегодня, 14:59 Правда та міфи про військовий бюджет України
Блог Медіа 516
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Рада вызвала "на ковер" руководителя Нацполиции Князева из-за массового увольнения патрульных
 14 февраля , 12:56
Омелян назвал приблизительные цифры, которые потеряет Украина из-за "Крымского моста"
 27 марта , 21:57
Нардепы проголосуют за отставку Порошенко, потому что Раду возьмут под контроль ветераны АТО, – Семенченко
 5 февраля , 00:35
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук