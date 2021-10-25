Говорится о декоммунизованном проспекте Петра Григоренко. Свое заявление кандидат в мэры сделал в интервью ютуб-каналу журналистки Сони Кошкиной, которое вышло 25 октября.

Заметьте Коммунистических названий в Одессе не будет: суд признал незаконным решение Труханова

Почему Терехов защищает Жукова

Терехов сказал, что спор о переименовании проспекта будет тянуться пока не будет поставлена ​​"окончательная точка". Политик отметил, что считает декоммунизацию незаконной. Также сказал, что там останется и памятник Маршалу Жукову

Как отменят – примем новое. Я бы ушел от юридической плоскости этого вопроса в плоскость восприятия людей. Сегодня в Харькове проспект Маршала Жукова воспринимается людьми, потому что 90% считает, как и я, что Маршал Жуков был тем человеком, благодаря которому была выиграна война,

– сказал Терехов.

По его мнению, этот вопрос не раскалывает общество, поскольку Жуков в Харькове "не является элементом гибридной войны". Мол, советский деятель – история победы.

Коротко о переименовании проспекта

Решение о переименовании проспекта приняли в соответствии с законом о декоммунизации. Однако с этим сразу не согласился и начал бороться тогдашний мэр города Геннадий Кернес. На это тогда отреагировали в Кабмине, а полиция открывала уголовное производство. После того горсовет несколько раз возвращал коммунистическое название, а суд отменял эти решения.

Когда мэр умер, его дело продолжили политические "потомки". Харьковский горсовет 24 февраля 2021 года уже в третий раз переименовали проспект Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова. 4 марта это обжаловали иском в суд. Уже в сентябре суд в очередной раз постановил, что название останется декоммунизованным.