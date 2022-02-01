Война на Донбассе: сколько военных уже погибло в 2022 году

Российские наемники не считаются с договоренностями о перемирии на Донбассе. Они цинично продолжают обстреливать позиции ВСУ. Только с начала этого года в результате вражеских атак уже погибли четверо украинских военных.

С 27 июля 2020 года на Донбассе действует перемирие, но боевики постоянно его срывают. Как результат, Украина продолжает нести боевые потери.

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Боевые потери на Донбассе в 2022 году: список

Январь

Игорь Тычина. 1 января на 21-м году жизни в Харьковском госпитале умер раненый украинский военный. Тычина служил в составе 95 десантно-штурмовой бригады. Он получил ранение 27 декабря 2021 года и с этого времени находился в коме.

Илья Супрун. Подорвался на взрывчатке 10 января в районе поселка Крутая Балка. Был старшим лейтенантом, командиром инженерно-саперного подразделения 25 отдельной воздушно-десантной бригады.

Виталий Петренко. Также погиб в результате подрыва на взрывчатке 10 января возле поселка Крутая Балка. Старший солдат инженерно-саперного подразделения 25 отдельной воздушно-десантной бригады.

Виктор Кучеренко. Погиб от пули вражеского снайпера 11 января недалеко от Новотошковского. Служил старшим солдатом, наводчиком пулеметного отделения пулеметного взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой бригады.

Смертельные атаки врага в 2021 году

В 2020 году на Донбассе погибло по меньшей мере 76 военных ВСУ. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что жизни 43 из них забрал снайперский огонь оккупантов. Он пояснил, что российские наемники действуют крайне вероломно. Ведь такие выстрелы не слышит и не видит мониторинговая миссия ОБСЕ.

По словам Резникова, лучшая тактика реагирования на снайперский огонь – это применение артиллерии, гранатометов или минометов. Впрочем, в таком случае ОБСЕ зафиксировала бы публичное нарушение со стороны ВСУ. Россияне использовали это как повод обвинить Украину в нарушении режима тишины.