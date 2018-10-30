Сколько денег нужно на модернизацию системы скорой помощи: в Минздраве назвали немаленькую сумму

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк убеждает, что на полную модернизацию системы неотложной медицинской помощи необходимо 10 миллиардов гривен, правда, по его словам, в рамках всей медицинской реформы дополнительно выделили всего 1 миллиард гривен.

Об этом чиновник рассказал в эфире Радио "НВ".

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Нужно около 10 миллиардов гривен для всей страны на полную модернизацию системы скорой помощи. Не только авто, но начиная от вызова: диспетчерская служба, обучение, протоколы диспетчеризации (это то, как диспетчер должен себя вести). Второе – это обучение врачей, оснащение их машин, поднятие врачам зарплат и, конечно, сами автомобили,

– отметил он.

По словам Ковтонюка, в следующем году модернизация будет проведена в Киеве, а также в пяти областях: Донецкой, Полтавской, Тернопольской, Одесской и Винницкой.

Напомним, с 1 сентября в Киеве изменится формат неотложной медицинской помощи. В частности, чтобы вызвать врачей, киевлянам теперь достаточно лишь набрать номер "103", после чего специалист сразу определит, какую помощь отправить – "неотложную медицинскую" или "скорую".

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