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      Сколько денег нужно на модернизацию системы скорой помощи: в Минздраве назвали немаленькую сумму

      9 Читати новину українською
      В Минздраве рассказали, сколько нужно денег для модернизации системы скорой помощи
      В Минздраве рассказали, сколько нужно денег для модернизации системы скорой помощи / "Информатор"

      Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк убеждает, что на полную модернизацию системы неотложной медицинской помощи необходимо 10 миллиардов гривен, правда, по его словам, в рамках всей медицинской реформы дополнительно выделили всего 1 миллиард гривен.

      Об этом чиновник рассказал в эфире Радио "НВ".

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      Нужно около 10 миллиардов гривен для всей страны на полную модернизацию системы скорой помощи. Не только авто, но начиная от вызова: диспетчерская служба, обучение, протоколы диспетчеризации (это то, как диспетчер должен себя вести). Второе – это обучение врачей, оснащение их машин, поднятие врачам зарплат и, конечно, сами автомобили,
      – отметил он.

      Швидка, лікарі, гроші, МОЗ, модернізація, здоров'я

      По словам Ковтонюка, в следующем году модернизация будет проведена в Киеве, а также в пяти областях: Донецкой, Полтавской, Тернопольской, Одесской и Винницкой.

      Напомним, с 1 сентября в Киеве изменится формат неотложной медицинской помощи. В частности, чтобы вызвать врачей, киевлянам теперь достаточно лишь набрать номер "103", после чего специалист сразу определит, какую помощь отправить – "неотложную медицинскую" или "скорую".

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Деньги Здоровая жизнь Медицина Министерство здравоохранения Украины Здоровье
      Источник: 24 Канал
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