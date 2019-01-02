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      Сколько людей встретили Новый год в центре Киева: в КГГА озвучили невероятную цифру

      64 Читати новину українською
      Новогодняя ночь на Софийской площади
      Новогодняя ночь на Софийской площади / УНИАН

      Новый 2019 год в центре украинской столицы встретили 15 тысяч киевлян и гостей города. Так, подсчитали количество людей на 2 киевских площадях – Софийской и Контрактовой.

      Об этом информируют на сайте КГГА.

      Читайте также: Жители оккупированного Крыма отпраздновали Новый год по украинскому времени

      15 тысяч киевлян и гостей города встретили Новый 2019 год на Софийской и Контрактовой площадях, где состоялась масштабная концертная программа. В частности, на Софийской площади присоединилось к празднованию 12 тысяч человек, а на Контрактовой – 3 тысячи,
      – говорится в сообщении.

      В КГГА также добавляют, что в новогоднюю ночь праздничную атмосферу возле главной елки страны и на Подоле создавали выступления Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины, Киевского симфонического оркестра, скрипача-виртуоза Святослава Кондратива и других известных украинских исполнителей.

      На этом празднование Нового года в центре Киева не прекращается. Так, 2 января с 17:00 на Софийской площади, а в 16:00 на Контрактовой состоятся концертные программы с участием популярных украинских исполнителей и групп.

      Теги: Новости политики КГГА Новогодние праздники Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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