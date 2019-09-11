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      Сколько стоят самые популярные подержанные авто в Украине: инфографика

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      Цены на подержанные авто в Украине
      Цены на подержанные авто в Украине / bumper.guru

      Наибольшей популярностью в Украине пользуются ВАЗы. Также украинцы часто покупают поддержанные Volkswagen, Opel, Daewoo и Renault. Какие на них цены и от чего они зависят – читайте дальше.

      По данным OLX, за первое полугодие 2019-го на OLX приобрели более 93 тысячи подержанных автомобилей, а на Lada пришлось 18% из этих продаж. Ресурс расставил цены по пробегу. Однако, это не единственный показатель, который влияет на цену.

      Читайте также: Какие авто можно приобрести в Украине до 300 тысяч гривен: инфографика

      Авто с пройденным расстоянием до 100 000 километров стоит примерно 9 500 долларов, а за "опытный" автомобиль, который проехал от 100 до 300 000 километров можно заплатить 5 650 долларов. Подержанное авто с пробегом более 300 000 обойдется всего лишь в 2 800 долларов.

      Подержанные электромобили

      Электромобиль Tesla с пробегом до 100 000 километров можно приобрести за 53 000 долларов (1 329 558 гривен). Это же авто с пробегом от 100 до 300 000 километров продается за 43 000 долларов (1 078 698 гривен).

      Цены на подержанные автомобили в гривнах

      • Авто с пробегом менее 100 000 км – 238 317 гривен.
      • Авто с пробегом 100-300 тысяч километров – 140 481 гривна.
      • Авто с пробегом от 300 000 км – 70 241 гривна.


      Цена на подержанные авто в Украине / инфографика 24 канал

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