Сколько стоят самые популярные подержанные авто в Украине: инфографика

Наибольшей популярностью в Украине пользуются ВАЗы. Также украинцы часто покупают поддержанные Volkswagen, Opel, Daewoo и Renault. Какие на них цены и от чего они зависят – читайте дальше.

По данным OLX, за первое полугодие 2019-го на OLX приобрели более 93 тысячи подержанных автомобилей, а на Lada пришлось 18% из этих продаж. Ресурс расставил цены по пробегу. Однако, это не единственный показатель, который влияет на цену.

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Авто с пройденным расстоянием до 100 000 километров стоит примерно 9 500 долларов, а за "опытный" автомобиль, который проехал от 100 до 300 000 километров можно заплатить 5 650 долларов. Подержанное авто с пробегом более 300 000 обойдется всего лишь в 2 800 долларов.

Подержанные электромобили

Электромобиль Tesla с пробегом до 100 000 километров можно приобрести за 53 000 долларов (1 329 558 гривен). Это же авто с пробегом от 100 до 300 000 километров продается за 43 000 долларов (1 078 698 гривен).

Цены на подержанные автомобили в гривнах

Авто с пробегом менее 100 000 км – 238 317 гривен.

Авто с пробегом 100-300 тысяч километров – 140 481 гривна.

Авто с пробегом от 300 000 км – 70 241 гривна.



Цена на подержанные авто в Украине / инфографика 24 канал