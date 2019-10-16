Сколько украинские звезды заработали во время выборов: безумные цифры

Лишь 7 тысяч гривен – за Зиброва, почти втрое больше – за Дзидзьо и 138 тысяч за выступление Тины Кароль. Такими были гонорары украинских артистов за концерты в поддержку политиков и партий во время парламентской кампании. Журналисты 24 канала вместе с экспертами проанализировали документы и подсчитали, сколько политики потратили денег на артистов.

► Оля Полякова

Если посмотреть в отчеты политиков, то Оля Полякова на концерте напела на почти 43 тысячи гривен.

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"Поддерживала" она кандидата самовыдвиженца Артема Витко. Хотя эксклюзивностью прав на "Королеву ночи" мажоритарщик похвастаться не может. Эксперт "ЧЕСТНО" Игорь Фещенко сказал, что отчеты Сергея Коровченко и Дмитрия Лобинца не показывают концерты Оли Поляковой вообще.

Смотрите видеоафишу концерта Оли Поляковой

► Павел Зибров

И подобная ситуация едва ли не у каждого из кандидатов. То выступления вообще не вписывали в отчеты, то указывали какие-то смешные цифры. Например, певец Павел Зибров выступал в поддержку мажоритарщика Анатолия Гунько. Лишь за 7 тысяч гривен – невиданно малый гонорар для украинского музыкального рынка.

Здесь можно либо позавидовать финансовой хватке Гунько, либо же посочувствовать делам Зиброва, ведь еще в 2018 году он зарабатывал в 20 раз больше.

Выборы для артиста – это жатва. И когда бухгалтеры указывают, что кто-то из них заработал 7 или 20 тысяч гривен, это означает, что ловкие бухгалтеры не зря получают свою зарплату,

– подчеркнул политический консультант Алексей Ковжун.

► Дзидзьо

Кандидат Анна Личман от "Слуги народа" уговорила Дзидзьо выступить в Каменском Днепропетровской области всего за 20 тысяч гривен.

► Тина Кароль

Тина Кароль выступала за 138 тысяч гривен.



Тина Кароль выступала за 138 тысяч гривен

А самый большой официальный гонорар получила Ирина Билык. За выступление она получила 186 тысяч гривен.

► Виталий Козловский, Виктор Павлик и Олег Скрипка

Не чурались агитировать за выдвиженца от "Оппозиционного блока" Юрия Коробова артисты Виталий Козловский, Виктор Павлик и Олег Скрипка. В финотчете выдвиженец отметил, что потратил на все концерты только 100 тысяч. Однако, например, согласно данным системы Prozorro, концерт одного только Виктора Павлика стоит более 150 тысяч гривен.

Приезд некоторых звезд стоит десятки тысяч долларов, но когда указывают 10 тысяч гривен, то возникает вопрос: с одной стороны возможно мажоритарщик скрыл деньги, а с другой – звезда же является предпринимателем,

– отметил Фещенко.

Мастодонтом среди депутатов-концертмейстеров стал Антон Яценко – самый ярый кнопкодав 2018 года. В его пользу пели Олег Винник, Ольга Полякова, Ольга Цибульская, Дзидзьо. И это не весь список, за который политик заплатил совокупно 5,3 миллиона гривен. Это в 5 раз больше, чем потратила вся партия "Украинская стратегия Гройсмана" на концерты Андрианы, Ирины Федишин, групп "Друга Ріка" и "Тік". 5,2 миллиона потратила "Аграрная партия", и это только на концерты Поплавского с Винником.

Во всей этой бирже артистов выделяется группа лидера партии "Голос" – Вакарчука, "Океан Эльзы" – которая агитировала сама за себя. И, судя по отчетам, за 23 концерта не заработала ни копейки.