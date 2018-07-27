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Сколько верующих участвовали в ходе УПЦ МП: поразительная разница между данным полиции и церкви

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Полиция насчитала 20 тысяч верующих в ходе УПЦ МП
Полиция насчитала 20 тысяч верующих в ходе УПЦ МП / Украинская правда

Как отмечает полиция, примерно 20 тысяч верующих приняли участие в мероприятии УПЦ Московского патриархата по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины. В то же время информационный отдел УПЦ называет совершенно другие цифры.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на департамент коммуникации МВД и Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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Об этом 27 июля сообщил Сергей Яровой, первый заместитель министра внутренних дел.

По нашим данным, участие в мероприятии УПЦ Московского патриархата по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины в Киеве приняли около 20 тысяч. На местах работали пять тысяч полицейских, нацгвардейцев и специалистов ГСЧС,
– заявил Яровой.

По его словам, фактов обнаружения запрещенных вещей на фильтрационных пунктах и провокаций не зафиксировано.

"В целом ситуация была спокойной и контролируемой. Личный состав выполнил все поставленные задачи. Был незначительный инцидент, когда трех человек задержали. Полиция среагировала соответствующим образом", – отметил Яровой.

Однако Информационно-просветительский отдел УПЦ назвал совершенно другое количество присутствующих верующих. По их данным, в крестном ходе приняли участие 250 тысяч человек.

хресна хода
Крестный ход/ фото Дмитрий Ларин

хресна хода
На ходе заметили "оппоблоковцев", например, Юрия Бойко


Вадима Новинского

хресна хода
Михаила Добкина

В отношении задержанных, заместитель председателя НПУ Андрей Крищенко объяснил, что с ними была проведена профилактическая беседа. "У нас были обоснованные подозрения, что эти лица могли совершить провокации", – добавил он.

хресна хода

Вероятно, задерживали членов организации "Братство" Дмитрия Корчинского/ фото Эльдар Сарахман

Как отмечает полиция, меры безопасности будут усиленными в Киеве и 28 июля, когда верующие УПЦ Киевского патриархата пройдут с Крестным ходом за единую поместную церковь.

Теги: Новости Украины Годовщина Крещения Руси Новости Киева Крестный ход Полиция УПЦ МП
Источник: 24 канал
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