Сколько зерна экспортировала Украина с начала 2018–2019 маркетингового года: интересные данные

Украина с начала 2018–2019 маркетингового года (июль-июнь) по состоянию на 26 декабря экспортировала 21,737 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Такой результат на 9 % больше, чем в предыдущий маркетинговый год в это же время.

Согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия, на сегодня экспортировано:

пшеницы – 10,06 миллиона тонн пшеницы: ячменя – 3,1 миллиона тонн; кукурузы – 8,2 миллиона тонн.

На указанную дату экспортировано 118 тысяч тонн муки.

К слову, по состоянию на 13 ноября украинские аграрии намололи 65,1 миллиона тонн зерна с площади 14,1 миллиона гектаров (95%) при урожайности 46,1 центнера с гектара.