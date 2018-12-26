Сколько зерна экспортировала Украина с начала 2018–2019 маркетингового года: интересные данные
Украина с начала 2018–2019 маркетингового года (июль-июнь) по состоянию на 26 декабря экспортировала 21,737 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.
Об этом сообщает "Интерфакс".
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Такой результат на 9 % больше, чем в предыдущий маркетинговый год в это же время.
Согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия, на сегодня экспортировано:
- пшеницы – 10,06 миллиона тонн пшеницы:
- ячменя – 3,1 миллиона тонн;
- кукурузы – 8,2 миллиона тонн.
На указанную дату экспортировано 118 тысяч тонн муки.
К слову, по состоянию на 13 ноября украинские аграрии намололи 65,1 миллиона тонн зерна с площади 14,1 миллиона гектаров (95%) при урожайности 46,1 центнера с гектара.
Источник: 24 Канал
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