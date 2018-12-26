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      Сколько зерна экспортировала Украина с начала 2018–2019 маркетингового года: интересные данные

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      Экспорт зерна
      Экспорт зерна / Фото из открытых источников

      Украина с начала 2018–2019 маркетингового года (июль-июнь) по состоянию на 26 декабря экспортировала 21,737 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

      Об этом сообщает "Интерфакс".

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      Такой результат на 9 % больше, чем в предыдущий маркетинговый год в это же время.

      Согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия, на сегодня экспортировано:

      1. пшеницы – 10,06 миллиона тонн пшеницы:
      2. ячменя – 3,1 миллиона тонн;
      3. кукурузы – 8,2 миллиона тонн.

      На указанную дату экспортировано 118 тысяч тонн муки.

      К слову, по состоянию на 13 ноября украинские аграрии намололи 65,1 миллиона тонн зерна с площади 14,1 миллиона гектаров (95%) при урожайности 46,1 центнера с гектара.

      Теги: Новости Украины Министерство агрополитики Экспорт зерно Сельское хозяйство
      Источник: 24 Канал
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