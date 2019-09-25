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      Следствием налоговых изменений для металлургии станет всплеск трудовой миграции, – Фурса

      6 Читати новину українською
      Трудовая миграция
      Трудовая миграция

      Всплеск трудовой миграции – это одно из последствий законопроекта №1210.

      Ведь он не отражает мировые подходы к установлению ренты, а лишь олицетворяет пожелания Коломойского, отметил эксперт.

      "Законопроект №1210 – это чудо. Он появился сразу же после публичного выступления Игоря Коломойского, в котором он изложил свое видение подходов к установлению ренты. И после этого, фактически сразу же, появился этот законопроект №1210, где были воплощены все его желания. То есть, получилось, как он того пожелал ", – рассказал в интервью журналистам "5 канала" эксперт, инвестиционный банкир Сергей Фурса.

      Я уверяю вас: облагать конечный продукт, в который уже заложена добавленная стоимость, это нонсенс. Такого нет ни в одной стране, где добывают железную руду,
      – отметил Сергей Фурса.

      По словам экономиста, такие изменения в налоговом кодексе обернутся мощным ударом для украинских производителей. Одной из первых о сворачивании производства в Украине, уже заявила ПАО "АрселорМиттал". По словам ее менеджмента, добыча сырья становится абсолютно нецелесообразной, поэтому планируется ее закупка на внешних рынках.

      Вот здесь и главный вопрос. Если такие мощные игроки вынуждено заявят о сворачивании производства, то вероятно это и означает, что люди, которые были заняты в этом деле окажутся ненужными. И это закончится всплеском трудовой миграции,
      – подытожил Сергей Фурса.

      Ранее международная аудиторская компания PWC заявила, что согласно ее исследованиям, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекти №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Заробитчане Бизнес
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