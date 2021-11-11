Сложить мандат будет правильно, – Корниенко о "слугах", Разумкове и каналах Порошенко

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков создал в Верховной Раде межфракционное объединение. Однако будет ли это положительным результатом для украинской политики – вопрос.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. В то же время он ответил, есть ли основания для досрочных выборов в Украине и отреагировал на продажу телеканалов Порошенко.

В первой части интервью Не просто так вступить в "Слугу народа", – откровенное интервью с Корниенко о политических изменениях

Об отставке Разумкова и внефракционном объединении

Ваше личное отношение к Дмитрию Разумкову, предыдущему руководству парламента?

Я не думаю, что политика – место для выяснения личных отношений. Сейчас Дмитрий Александрович просто наш коллега. Обычный внефракционный депутат в сессионном зале.

Почему он сделал такой выбор? Я думаю, он сам это объяснит. Будет ли у него от того дальше идти результат, на который он, видимо, надеется? Это тоже дискуссионный вопрос.

Не уверен, что избиратели ждут объединения со старыми политиками в формате Разумков – Аваков – Яценюк. Там есть точно большой антирейтинг подобных объединений.

Спикер пока не зачитывал о межфракционном депутатском объединении. Оно пока неформализовано. Конечно, там тоже есть очень разные люди. Мне трудно понять, что их может объединять между собой, кроме желания продолжения политической карьеры.



Корниенко: "Дмитрий Александрович – просто наш коллега" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Как настроена фракция? Арахамия говорил, что эти депутаты должны сложить мандат.

О сложении мандата, я думаю, это было бы более правильно. Если ты выбрал себе определенную политическую силу или платформу, как честный депутат ты должен сложить мандат.

Это, кстати, не мои слова, я цитирую близко к тексту Дмитрия Александровича образца 2019 года. Но он так не поступает на самом деле.

Интервью Александра Корниенко программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала

Мы видели посты коллег в фейсбуке, которые вступили в это МФО. Они объясняют, что ничего такого не происходит. Мол: "Мы остаемся "слугами народа" и работаем вместе с вами, но мы – объединение технократов". Звучат странные для меня вещи, потому что присутствие там господина Дмитрука точно перечеркивает любые аллюзии на технократию.

Поживем – увидим. Скоро пленарная неделя, традиционно, насколько я информирован, будет проходить (заседание – 24 канал) фракции "Слуга народа". Я, как председатель партии, сейчас могу принять в нем участие.

Если меня спросят, озвучу свое мнение коллегам. И фракционное руководство сейчас об этом думает – точно Давид Георгиевич и его первый заместитель Андрей Мотовиловец. Видимо, дальше будут предлагать коллегам какие-то решения или проекты решений.

Коллегам, которые собираются выйти?

Коллегам, которые собираются выйти, и коллегам, которые сейчас задают вопросы, что делают те коллеги.

На них будут давить и объяснять, почему не надо этого делать?

Я не знаю, что они будут делать, но точно эта ситуация дальше как-то будет двигаться. Насколько я информирован, коллеги задают вопросы, а что происходит и как мы на это будем реагировать…

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Сами они мандаты не сложат, потому что вылетят из парламента.

Это касается списочников.

Я так понимаю, что там много списочников есть.

Большинство – списочники, часть – мажоритарщики.

Если они не сложат мандаты, фракция тоже не может исключить почти 20 человек, потому что монобольшинство тогда перестанет существовать.

Арифметически, пожалуй, так.

Наши 3 коллеги – Сергей Кострийчук, который движется по списку на место Ирины Верещук, и 2 мажоритарщика, которые выиграли 2 округа – Сергей Козырь в Херсонской области и Виталий Войцеховский из Черкасской области – принесут присягу, я надеюсь, что во вторник (16 ноября – 24 канал), и тогда в "Слуге народа" станет 244 человека.



Корниенко: "Не вижу прямых угроз для существования коалиции" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Понятно, что 244 минус 226 – это будет 18. Формально перестает существовать коалиция и дальше надо что-то с этим делать. Или месяц дается на создание новой коалиции, или кто-то может вступить во фракцию "Слуга народа". Если станет 226 человек, то снова будет существовать монобольшинство в виде фракции "Слуга народа".

Сценарии разные есть, но я бы на них не сосредотачивался, потому что пока нет ни массовых фактов выхода, ни фактов исключения. Пока это абстрактные разговоры.

Межфракционное депутатское объединение – это не депутатская группа, А образование, которых почти 100 в парламенте. Они абсолютно разные. Например, я – глава МФО "Черкащане", потому что у меня корни из Черкасской области и туда входят мажоритарщики из Черкасской области и другие депутаты.

Пока я не вижу прямых угроз для существования коалиции. Будем наблюдать, как будут развиваться события.

О желании перевыборов

Если они останутся с Разумковым и будут голосовать не так, как хочет фракция, это будет не на пользу "слугам народа". Если их исключат из фракции, то будут проблемы с монокоалицией. Не рассматривают ли сейчас вариант перезагрузки парламента, объявления досрочных выборов?

Формальных оснований для перевыборов нет.

Но может быть желание.

Желание точно есть, но не у нас, а у тех, кто расшатывает ситуацию. Понятно, что есть и определенные новые силы, как себя позиционирует Дмитрий Разумков, есть и старые силы, которые наработали рейтинг или думают, что наработали, А на самом деле все может сильно измениться перед выборами.

Конечно, им бы хотелось увеличить свое представительство и сказать, что у них самая главная оппозиция. Потому что продолжается еще дискуссия о том, кто оппозиция к власти.



Корниенко: "Продолжается дискуссия о том, кто оппозиция к власти" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Я не вижу перспектив, чтобы на середине бюджетного процесса, понимая, что мы недовыполнили ряд важных реформ – накопительная пенсионная система, энергетическая безопасность, деолигархизация – заниматься перевыборами.

Мы понимаем, что перевыборы – это все останавливается на полгода. Формально они 2 месяца происходят, правительство в этот момент не работает... очень много нюансов, во время пандемии и в воюющей стране это несвоевременно.

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О президентской республике

Впечатление, что сейчас заказчиком всех решений является Офис Президента, а все остальные просто воплощают их в жизнь – и парламент, и Кабмин. Не считаете, что нам нужно что-то сделать с тем распределением власти, чтобы у нас действительно была парламентско-президентская республика, а не президентская, как есть по факту?

А может президентско-парламентская нужна? А может только парламентская или президентская?

Тогда, как вы считаете, надо отремонтировать то, что есть, или переходить в президентскую республику, как предлагает секретарь СНБО Алексей Данилов?

Такие решения должны точно утверждаться украинским народом. Кстати, одна из реформ, которые мы воплотили, и одно из наших предвыборных обещаний – принятие закона о референдуме, прошлую версию которого отменил Конституционный Суд.

Путем очень длительных консультаций с очень серьезными коллегами во всем мире, под руководством Руслана Стефанчука мы сделали почти идеальный закон о референдуме, насколько это возможно.



Корниенко: "Мы сделали почти идеальный закон о референдуме" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Сейчас можно такие вопросы выносить, потому что это вопрос точно уровня всеукраинского референдума.

За 25 лет мы увидели различные метаморфозы. У нас Конституция была ближе к президентско-парламентской. В 2004 году в результате Оранжевой революции – это было условием разрешения того гражданского конфликта – стала парламентско-президентская республика.

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Потом со стороны Януковича были попытки ее "отмотать", решением Конституционного суда отменили это. Снова стала президентско-парламентская. После Революции Достоинства вновь вернулась к парламентско-президентской.

Как вы лично считаете, какая должна быть?

Я считаю, что это должен народ решить. Мы же "слуги народа", политики, и если будут такие инициативы и они развяжутся в какую-то сторону, должны это выполнять.

То, что озвучил Алексей Данилов – это его личная позиция или есть такое видение в коридорах власти?

Алексей Мячеславович, как опытный украинский политик и управленец – он был еще председателем Луганской областной государственной администрации – видел много метаморфоз и может делать какие-то свои выводы или предложения. Это его право как любого из политиков.

Это его личное мнение, а не прощупывание почвы?

Я пока не видел ни проектов законов таких, ни других актов, которые бы на это указывали.

О каналах Порошенко

Согласны ли вы, что СНБО должен определять, кто у нас должен быть олигархом? Что будет дальше и когда заработает этот закон?

Уже есть положительные результаты этого закона.

Перепродажа каналов Порошенко, думаете, это следствие того, что приняли этот закон?

Я думаю, что это прямое следствие абсолютно.

Петр Порошенко продал акции телеканалов "Прямой" и "5 канал" – после вступления в силу закона об олигархах.

Он пытается спрятать телеканал?

Нет. Избавиться от медийной собственности, потому что это один из двух или трех признаков олигарха, которые у него остались. Это понятный ход. Такой же всплеск канально-экономической активности мы видели, когда пошли слухи, что СНБО может какие-то санкции ввести. И за день канал "Прямой" сменил владельца.

Это дело оппозиции, мы не можем их за это осуждать. Но этот механизм точно работает, существование такого закона ускоряет определенные процессы увеличения прозрачности медиарынка. Я далек от иллюзий, что стала прозрачнее структура собственности этих каналов, потому что у них это все очень странно произошло.

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Формально, то, что они сделали, выведет Порошенко из-под этого пункта?

Из-под этого пункта выведет, но дальше у него есть еще несколько признаков.

Но монополии у него нет. Есть лишь капитал и влияние на политику.

Он является депутатом. Есть ли монополия, это должна сказать АМКУ.

Вы думаете, он будет в списке олигархов?

Не знаю. Это как решит СНБО.

О ДТП с Александром Трухиным

История с Трухиным, чем закончилась и на какой она стадии?

Ждем результатов расследования, будет ли там какая-то дополнительная информация. Думаю, я больше, чем вы, не знаю. ГБР ведет расследование.

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Вы до сих пор на уровне партии не выяснили, был ли он за рулем?

Это выяснит ГБР.