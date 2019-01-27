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      Случайность или нет: почему горят исторические памятники в Киеве

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      С начала 2019 года в Киеве уже дважды горели исторические дома, еще и в течение одной недели. Если же посчитать количество таких случаев за год, их более десятка.

      Защитники исторического центра считают, что это – не случайность, а застройщики вместе с городскими властями таким образом хотят очистить территорию под торговые центры.

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      Какие здания горели в столице?

      За последние несколько лет в Киеве поджигали десятки старинных домов в центре города, которые власть отдала в частные руки. Среди них – два архитектурных памятника на Подоле, и дом самом сердце столицы, в котором Грушевский провозглашал независимость.

      Пылала и бывшая резиденция гетмана Павла Скоропадского – более известная как центральный гастроном на Крещатике. Пока городская власть заставила восстановить только его.

      24 января загорелся исторический дом 19 века на Подоле. А несколькими днями ранее, 16 января, горел дом возле Крещатика, которому 140 лет. Трехэтажка на Грушевского – образец первых домов на этой улице. Однако сегодня она полуразрушенная.

      Горять будинки в Києві

      Это место – лакомый кусок для столичного застройщика, убеждены активисты

      В 2011 году городской совет отдал дом под снос. Фирма "Грааль", связана с одиозным экс-министром образования Дмитрием Табачником, собиралась построить там небоскреб.

      И активисты отстояли исторический дом. Позже, его даже включили на определенное время в реестр памятников. И уже в 2016 году по решению суда исключили оттуда.

      Мэр города Виталий Кличко при нашей личной встрече сказал, что у них есть план на застройку. Хотя на то время дом был в реестре памятников, потом его исключили оттуда и подожгли,
      – отметил Николай Марусик, председатель общественной организации "Мыстецька платформа".

      Как городская власть реагирует на призывы активистов?

      Неравнодушные киевляне пришли в Киевский горсовет и принесли обгоревшие остатки крыши, чтобы "подарить" их чиновникам.

      Горять будинки в Києві

      Активисты пришли под горсовет с "подарком" для чиновников

      Таким образом требуют вернуть дому статус местной достопримечательности, и хотя бы законсервировать его, чтобы не разрушался дальше.

      Мы ожидаем, что дом отреставрируют за счет города, внесут обратно в реестр памятников и с весны начнут хотя бы какую-то реставрацию,
      – пояснил Марусик.

      В Департаменте культуры, где отвечают за сохранение памятников историческую ценность дома, признали и пообещали восстановить его статус. Хоть и не смогли объяснить, почему ничего не делали для этого в течение трех лет.

      Вместо того, чтобы реставрировать и привлекать туристов эти памятники доводят до разрушения. На месте этих домов внезапно появляются высотки, торговые центры,
      – прокомментировал Олег Слабоспицкий, координатор Общественного сектора Евромайдана.

      Директор Департамента охраны культурного наследия Киевского горсовета Александр Никоряк заверил, что собственник уже разработал и согласовал проект противоаварийных работ, которые начнутся, когда позволят погодные условия.

      В Верховной Раде даже лежит законопроект, который позволит забирать обратно в городскую собственность дома у недобросовестных владельцев. Однако, вряд ли все сожженные дома доживут до момента его принятия: процесс разрушения продолжается, а застройщики уже потирают руки, считая прибыль из небоскребов, которые быстро вырастут месте старинных памятников.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Архитектура КГГА Пожар Новости Киева
      Источник: 24 канал
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