Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время поездки в Одессу. Там он встретился с предпринимателями и должностными лицами морской отрасли.

Кстати В "Слуге народа" объяснили, кого из министров и за что могут отправить в отставку

Зачем Раде "морской день"

Вопросов настолько много, что у нас уже вызревает "морской день" в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты, и в этот день будем голосовать только их,

– пояснил он.

Как отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, от работы водного транспорта зависит благосостояние более 1 миллиона украинцев, которые задействованы в отрасли. Впрочем, накопились проблемы, которые длительное время не решали.

Какие проблемы морской отрасли проговорили на встрече

дивидендная политика, которая не позволяет госпредприятиям оставлять достаточно денег на собственное развитие;

поощрение перевода судов под украинский флаг;

передача части доходов от портовой отрасли на нужды общин;

сложные процедуры конкурсов на руководящие должности в государственных структурах, из-за чего руководители большинства таких предприятий работают в статусе и.о.

отсутствие денег на дноуглубление;

сложные регуляторные процедуры при построении частных объектов;

высокие тарифы на железнодорожные перевозки, которые приводят к перегрузке автодорог в порты;

нехватка законных механизмов возврата госпредприятию имущества, сданного в аренду.

Важно! Верховная Рада в конце июня отменила обязательную периодическую переаттестацию украинских моряков. Ранее эта процедура вызвала появление коррупции и невозможность сдать экзамены собственными силами. Больше об этом по ссылке.