Смена украинского правительства отложила новый кредит от МВФ, – Bloomberg

Из-за отставки Кабинета Министров Украины затягиваются переговоры с Международным валютным фондом. Следовательно, и кредит от МВФ Украине на 5,5 миллиарда долларов задерживается на несколько месяцев.

Валютный фонд обеспокоен сменой власти в Украине и влиянием на нее олигархов, пишет издание Bloomberg.

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Издание, в частности, подчеркивает, что предыдущий премьер Алексей Гончарук нравился инвесторам, а экс-генпрокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Зато сейчас у инвесторов возникает страх о возможном возвращении влияния олигархов.

Отдельно выделяется вопрос введения рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Мол, это должно стать настоящим экономическим двигателем в нашей стране.

Также отмечается, что ключевыми обещаниями Зеленского и требованиями МВФ является именно рынок земли и невозможность возврата "Приватбанка" Игорю Коломойскому.

К слову, ранее о проблемах с новым кредитом от МВФ сообщал и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Он то ли пошутил, то ли заявил, что в мае из-за этого вероятен дефолт. Впрочем, свой пост об этом Дубинский впоследствии удалил.

Что известно о возможном кредите от МВ​Ф?По новой программе Международный валютный фонд должен предоставить Украине 5,5 миллиардов долларов макрофинансовой помощи. Во время отставки правительства Гончарука миссия МВФ работала в Украине и все шло к тому, что кредит нашей стране должны все-таки предоставить.



Для новой программы финансирования был ряд условий: принятие закона о невозможности возвращения банков бывшим владельцам завершение начатых экономических реформ и урегулирование тарифов. МВФ приостановил согласование новой программы, пока украинская сторона не выполнит все требования.