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      Смена украинского правительства отложила новый кредит от МВФ, – Bloomberg

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      Из-за отставки Кабинета Министров Украины затягиваются переговоры с Международным валютным фондом. Следовательно, и кредит от МВФ Украине на 5,5 миллиарда долларов задерживается на несколько месяцев.

      Валютный фонд обеспокоен сменой власти в Украине и влиянием на нее олигархов, пишет издание Bloomberg.

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      Издание, в частности, подчеркивает, что предыдущий премьер Алексей Гончарук нравился инвесторам, а экс-генпрокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Зато сейчас у инвесторов возникает страх о возможном возвращении влияния олигархов.

      Отдельно выделяется вопрос введения рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Мол, это должно стать настоящим экономическим двигателем в нашей стране.

      Также отмечается, что ключевыми обещаниями Зеленского и требованиями МВФ является именно рынок земли и невозможность возврата "Приватбанка" Игорю Коломойскому.

      К слову, ранее о проблемах с новым кредитом от МВФ сообщал и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Он то ли пошутил, то ли заявил, что в мае из-за этого вероятен дефолт. Впрочем, свой пост об этом Дубинский впоследствии удалил.

      Что известно о возможном кредите от МВ​Ф?По новой программе Международный валютный фонд должен предоставить Украине 5,5 миллиардов долларов макрофинансовой помощи. Во время отставки правительства Гончарука миссия МВФ работала в Украине и все шло к тому, что кредит нашей стране должны все-таки предоставить.

      Для новой программы финансирования был ряд условий: принятие закона о невозможности возвращения банков бывшим владельцам завершение начатых экономических реформ и урегулирование тарифов. МВФ приостановил согласование новой программы, пока украинская сторона не выполнит все требования.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новое правительство Шмыгаля Транш МВФ МВФ
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