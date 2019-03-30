Смерть ребенка из-за отравления в лагере "Славутич": заведение продолжает работать

Прошло более полугода после смерти девочки из-за отравления в лагере "Славутич" на Киевщине. Виновные до сих пор не наказаны. Лагерь, в котором отравилось 12 детей, продолжает работать.

Что произошло в детском лагере

В 2018 году в детском лагере "Славутич" отравились 12 детей, среди них и Маргарита Лукашук. Девочке слишком поздно оказали медицинскую помощь.

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Мама девочки вспомнила, что ребенок тогда пожаловался на тошноту, слабость и головную боль. В лагере же успокаивали, мол, все под контролем.



Маргарита Лукашук

8-летняя Марго впала в кому. Она два месяца боролась за жизнь, пережила сложную операцию на мозге, но так и не смогла из нее выйти. Что именно стало причиной отравления, выясняют, сейчас еще идут суды.

Что сейчас происходит в "Славутиче"

Несколько дней назад следователи пытались попасть в лагерь. Вместе с правоохранителями – ее мама и адвокат. Однако правозащитника охранник лагеря не впустил, – бросился в драку.

Меня толкали. Хватали за руки, ударили где-то в грудь. То есть на меня конкретно осуществлялось нападение,

– рассказала Оксана Соколовская, адвокат семьи Лукашук.

Нападающий порвал женщине куртку. Ее фото пострадавшая выложила в соцсети. Тем временем, адвокат лагеря Сергей Войченко заверил, что драки не было.



Правозащитник Оксана Соколовская

"Когда прибыли сотрудники полиции, охранник открыл дверь, все заходили. Он проверял документы. Никакого нападения не было", – отметил он.

С "Славутичем" уже судится Госпродпотребслужба, ведь там не выполнили ее предписания. Во время проверок в пищевом блоке лагеря обнаружили бактерии кишечной палочки. Они были на спецодежде повара, на столе готовой продукции, и даже на тарелке для готовых блюд.

Несмотря на предписания и выявленные нарушения, лагерь продолжает работать и набирать детей на отдых. На видео из соцсетей видно, как дети выходят на прогулку.

Детское учреждение открыли без разрешения службы, а ее представителей на территорию больше не впустили. Хотя служба рекомендовала закрыть лагерь и дала 10 дней на устранение выявленных нарушений.