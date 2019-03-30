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      Смерть ребенка из-за отравления в лагере "Славутич": заведение продолжает работать

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      Прошло более полугода после смерти девочки из-за отравления в лагере "Славутич" на Киевщине. Виновные до сих пор не наказаны. Лагерь, в котором отравилось 12 детей, продолжает работать.

      Что произошло в детском лагере

      В 2018 году в детском лагере "Славутич" отравились 12 детей, среди них и Маргарита Лукашук. Девочке слишком поздно оказали медицинскую помощь.

      Читайте также: Жуткие тайны печально известного лагеря "Славутич", из-за халатности которого умерла девочка

      Мама девочки вспомнила, что ребенок тогда пожаловался на тошноту, слабость и головную боль. В лагере же успокаивали, мол, все под контролем.


      Маргарита Лукашук

      8-летняя Марго впала в кому. Она два месяца боролась за жизнь, пережила сложную операцию на мозге, но так и не смогла из нее выйти. Что именно стало причиной отравления, выясняют, сейчас еще идут суды.

      Что сейчас происходит в "Славутиче"

      Несколько дней назад следователи пытались попасть в лагерь. Вместе с правоохранителями – ее мама и адвокат. Однако правозащитника охранник лагеря не впустил, – бросился в драку.

      Меня толкали. Хватали за руки, ударили где-то в грудь. То есть на меня конкретно осуществлялось нападение,
      – рассказала Оксана Соколовская, адвокат семьи Лукашук.

      Нападающий порвал женщине куртку. Ее фото пострадавшая выложила в соцсети. Тем временем, адвокат лагеря Сергей Войченко заверил, что драки не было.

      Оксана Соколовська
      Правозащитник Оксана Соколовская

      "Когда прибыли сотрудники полиции, охранник открыл дверь, все заходили. Он проверял документы. Никакого нападения не было", – отметил он.

      С "Славутичем" уже судится Госпродпотребслужба, ведь там не выполнили ее предписания. Во время проверок в пищевом блоке лагеря обнаружили бактерии кишечной палочки. Они были на спецодежде повара, на столе готовой продукции, и даже на тарелке для готовых блюд.

      Несмотря на предписания и выявленные нарушения, лагерь продолжает работать и набирать детей на отдых. На видео из соцсетей видно, как дети выходят на прогулку.

      Детское учреждение открыли без разрешения службы, а ее представителей на территорию больше не впустили. Хотя служба рекомендовала закрыть лагерь и дала 10 дней на устранение выявленных нарушений.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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