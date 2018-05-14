Смерть скандального судьи Бобровника: полиция рассказала об обстоятельствах

Судья Александр Боровник, который, в частности, рассматривал дело скандального председателя ДФС Романа Насирова, погиб 13 мая не из-за ДТП, а в результате "естественных обстоятельств".

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Алла Ващенко, пишет "Украинская правда".

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В воскресенье, 13 мая, умер судья Соломенского районного суда Киева Александр Боровник. Накануне журналистка Оксана Коваленко писала в Twitter, что, вероятно, судья умер из-за проблем с сердцем.

В момент смерти он находился в собственном автомобиле, почувствовал ухудшение самочувствия. Вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть,

– заявила пресс-секретарь Нацполици.

Отмечается, что Ващенко отметила, что полиция не может разглашать информацию относительно причины смерти.



"Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая даст окончательный ответ", – добавила она.



Кроме этого, родители Бобровника подозревают, что причиной смерти могли стать высокое давление в момент, когда ухудшилось самочувствие, или проблема с сердцем.

Напомним, судья Александр Бобровник стал известным, в частности, благодаря делу по задержанию отстраненного главы ДФС Романа Насирова, а именно благодаря резонансу вокруг нее и ее затягиванию. Кроме того, чуть позже Бобровника назначили рассматривать меру пресечения для еще одной одиозной личности – бывшего нардепа Александра Мартыненко. Добавим, что состояние опального судьи не соответствовали его декларации.