В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе "Харьков – Симферополь" погибли 3 человека. Еще 3 травмированы.
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Людей, которые пострадали в ДТП, госпитализировали. Известно, что они получили ранения средней тяжести.
Предварительная причина ДТП
По информации спасателей, водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем.
Детали инцидента продолжат выяснять.
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