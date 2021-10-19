В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе "Харьков – Симферополь" погибли 3 человека. Еще 3 травмированы.

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Людей, которые пострадали в ДТП, госпитализировали. Известно, что они получили ранения средней тяжести.

Предварительная причина ДТП

По информации спасателей, водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем.

Заметим! Для деблокирования погибших и пострадавших привлекли 5 человек и 1 единицу спецтехники.

Детали инцидента продолжат выяснять.

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