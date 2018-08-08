Смертельное ДТП на Днепропетровщине: возросло количество пострадавших

В результате столкновения в Днепропетровской области легкового автомобиля Audi и рейсового автобуса с пассажирами в общей сложности пострадало 16 человек.

Об этом сообщил начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач в своем Facebook.

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По словам чиновника, по состоянию на 21:50 вечера на стационарном лечении в КУ "Каменская городская больница СМП" находятся 11 человек, еще 3 человека проходят его амбулаторно. Также, двое пострадавших проходили обследование в КЗ "Городская клиническая больница №6" в Днепре.

Всего пострадало 16 человек, на данный момент госпитализировано 11 человек,

– уточнил Кульбач.

Кроме того, городской председатель Каменского Андрей Белоусов поручил начальнику управления здравоохранения Каменского городского совета обеспечить пострадавших, находящихся в больницах города, всем необходимым.

Напомним, 7 августа в Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль "Ауди А8" и рейсовый автобус Мерседес, который ехал по маршруту Днепр-Каменское. В результате ДТП погибло два человека, и еще 13 получили ранения.