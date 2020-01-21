Смертельное ДТП с участием мажора: действительно ли у виновника возникла внезапная эпилепсия
Об управлении авто с эпилепсией, взятке за медицинскую справку и скорости на дорогах – в программе "После всего" рассказал эксперт по безопасности дорожного движения Александр Крыжановский.
Об управлении авто с эпилепсией
– Утверждения экспертов вызывают сомнения, если у человека была эпилепсия, то как он мог получить права для управления автомобилем.
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– Возникают вопросы к тем специалистам, которые проводили медкомиссию, через которую он получил водительское удостоверение. Он, который знал, что не имеет права садиться за руль, и люди, которые выдали ему разрешение, должны идти под суд.
Если у него случился эпилептический приступ, то вопрос – как он вообще мог ездить за рулем. Человек сознательно шел на то, что в любой момент может стать преступником. Он сознательный потенциальный преступник.
– Я не медик, но я уверен, что эпилепсия не может возникнуть так просто. Эпилепсия не появляется на ровном месте. Это вызывает очень большое сомнение, что такое может быть.
О взятке за медицинскую справку
– Не хочу сказать, что все врачи такие (те, которые продают медицинские справки, – 24 канал.). Однако то, что это явление есть – сам знаю. У меня есть множество знакомых, которые говорили, что купить справку можно без вопросов. Эта система уже долго существует. Деньги решают все. Можно получить, практически, любую справку даже не показываясь никому.
– В прессе очень часто случаются такие случаи, когда человека признали болезненным и, якобы, у него был внезапный сердечный приступ. Я думаю, самая большая проблема таки в нашем государстве – отсутствие неотвратимости наказания. Она чувствуется на всех ступенях. Общество говорит: "У нас судьи плохие". Однако иногда судьи зачитывают дело, в котором действительно не собраны доказательства. Прокуроры сидят на наших налогах, им повышают зарплаты, а дело не раскрывается. Тогда вопрос в наказании тех, кто сознательно затягивает дело.
О скорости на дорогах
– Решение проблемы одно – верховенство права. Я не понимаю, когда начинают искать целый ряд экспертиз. Произошло ДТП, несмотря на то, есть ли вина или нет, мы начинаем психологическую, автотехническую, судебно-медицинскую.
Человеку или его родным все равно по какой причине произошло ДТП. Если это не форс-мажорные обстоятельства, если тот пешеход не упал с неба. Водитель должен ехать со скоростью, когда у него обеспечено полное управление транспортным средством, но если он летит 90-100 и говорит, что на него кто-то вылетел.
– Если я даже буду идти пешком, у него все равно будет впечатление, что я вылетел откуда-то. Даже этот лимит, что у нас установлен плюс 20 километров в час. Если мы говорим о загородных дорогах, где разрешено 90, но плюс 20 это получается 110. И когда мы говорим о городской дороге, где разрешено 50, плюс 20, это уже 70.
Правила для пешоходов
– Фактически, столкновение пешехода с автомобилем при скорости 50 километров в час приравнивается к падению человека с третьего этажа. Последствия вы понимаете сами. Когда в городе последствия смертельны – скорость далеко за 50. Скорость 90 километров в час – это падение человека с 9 этажа, выживают только единицы. То есть практически это смерть.
В Европе же действуют правила, когда населенный пункт – скорость 30, и они едут 30. Потому что, если он превысит скорость, ему мало не покажется. У нас иногда жаль людей, которые говорят, что когда вас остановили за превышение скорости таким методом вы можете избежать наказания. В этой ситуации должно быть верховенство права и виновные должны быть наказаны, а не тогда, когда свидетели сначала говорят одно, а потом другое.
– В Уголовном кодексе есть наказание за неправдивость показаний. Если бы привлекли одного, второго, третьего, пятого, десятый уже, наверное, подумал бы – говорить правду или лучше вообще не говорить. Если это ДТП в населенном пункте, особенно если это большие, как Полтава, Харьков, там видеокамеры висят чуть ли не на каждом доме. То есть, отследить все можно, но есть ли желание решать.
Что известно о ДТП с участием Толстошеева: кратко
В 2016 году в Киеве возле метро "Левобережная" произошло ужасное ДТП. Джип Mercedes вылетел на тротуар и убил женщину, которая там торговала продуктами. За рулем машины был 21-летний Станислав Толстошеев, сын бизнесмена с Донбасса.
Эта история тогда стала резонансной по нескольким причинам:
• Во-первых, правоохранители в этой истории проявили равнодушие, сначала не спешили объявлять парню подозрение, а потом и вообще по-тихому закрыли уголовное производство. Поэтому общество возмутилось, потому что считало, что дело полиция и прокуратура банально продали.
• Во-вторых, виновник ДТП на фотографиях в соцсетях демонстрировал типично мажорский образ жизни: сорил деньгами, а на следующий день после аварии, которую он совершил, просил друзей его как-то развлечь и посоветовать какой-то интересный фильм. Что тоже возмутило многих людей.
• В-третьих, эта история начала переполнять чашу общественного терпения, поскольку до того, подобные случаи с детьми богатых и влиятельных родителей оставались без наказания.
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