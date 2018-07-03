Смертельное ДТП в Харькове: механик заявил, что Зайцева ехала с бешеной скоростью

Одна из подозреваемых в совершении смертельного ДТП в Харькове в октябре 2017 года Алена Зайцева ехала на своем авто Lexus на скорости более 100 километров в час. Об этом заявил автомеханик этого автомобиля Константин Кузнецов.

Об этом сообщает InfoResist.

24 канал сообщал, что в мае выяснилось, что перед тем, как в Харькове произошла резонансная автомобильная авария, Зайцева проехала в своем авто на красный сигнал светофора.

"Подключил компьютер, загрузил данные, потом распечатал параметры из сборника управления системы устойчивости со следователем. Затем описали все согласно протоколу", – рассказал автомеханик.

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Он также пояснил, что блок срабатывает только при торможении автомобиля, удерживая траекторию. Отключить систему можно на низкой скорости. Она не была повреждена. Кроме того, Кузнецов отметил, что автомобиль Зайцевой двигался больше в сторону, а не только прямо.

Педаль газа была втиснута в пол. Поворот колеса – 30,6 градусов. Предаварийная система была выключена. В момент срабатывания системы автомобиль двигался без торможения, он отклонился от траектории на 30 градусов. Скорость была 102 километра в час, включена третья передача,

– рассказал автомеханик.

При этом он отметил, что автомобиль "что-то толкнуло в сторону", ведь во время диагностики корпус транспортного средства был повернут от заданной траектории на 33 градуса. Система курсовой устойчивости работала в обычном режиме.

"В памяти сохранилась скорость. В момент столкновения сработала система. Озвученные данные не были учтены при рассмотрении дела", – сказал адвокат второго обвиняемого по делу Сергея Дронова.

Представитель прокуратуры Вита Дубовик заявила, что в документах фигурирует скорость 102 километра в час, но при этом свидетель не может рассказать в показаниях, когда именно авто двигалось с этой скоростью, поэтому в обвинительном акте этого и не указано.

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"Все участники процесса были с ним ознакомлены. Автомеханик новых доказательств не предоставил и на ход суда не повлиял", – отметила Дубовик.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек.



Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу. Впоследствии обоим было предъявлено обвинение по этому делу.