16:04
12 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Черные дыры России. Одинокий Путин
      Вєсті Кремля
      21:57, 11 апреля
      Вести.UA: Телепатические дебаты Зеленского и Порошенко. Собачьи бои в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      21:08, 11 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Смертельное ДТП в Харькове: приостановила работу автошкола, где училась Зайцева

      38 Читати новину українською
      В школе, где училась Зайцева, приостановили работу
      В школе, где училась Зайцева, приостановили работу / Фото из открытых источников

      Работу автошколы, в которой училась осужденная за участие в смертельном ДТП в Харькове Алена Зайцева, приостановили. Через две недели ее могут совсем закрыть.

      Соответствующее решение приняли в четверг, 11 апреля, сообщила начальник отдела информационной политики сервисных центров управления коммуникации Главного сервисного центра МВД Юлия Кундель, пишет Общественное.

      Читайте также: В какой удобной камере находится виновница ДТП в Харькове Зайцева: свежие фото и видео

      Приостановить работу автошколы решили на заседании аккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД в Киеве.

      Приняли решение о приостановлении деятельности автошколы, в которой училась госпожа Зайцева. Теперь школа имеет две недели для устранения недостатков, выявленных комиссией,
      – отметила Кундель.

      При этом она пояснила, что среди – недостаточное количество помещений для осуществления обучения, а также недостатки в оборудовании транспортных средств, в которых проходит учебный процесс.

      Если автошкола не исправит эти недостатки, то через две недели на следующем заседании аккредитационной комиссии ГСЦ МВД примут решение о закрытии. Отметим, из-за выявленных нарушений в этой автошколе правоохранители внесли ходатайство об отмене госаккредитации и лицензии.

      Что известно о резонансном ДТП в Харькове?
      18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      Суд по этому делу продолжался более года, произошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии. 26 февраля Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

      •  
      blog_ava
      Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
      сегодня
      7149
      Теги: Новости Украины Новости политики ДТП в Харькове Судьи Новости Харькова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
      сегодня , 15:30 Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
      37
      У Порошенка залишився лише один козир, або Чому штаб президента вже змирився
      сегодня , 15:00 У Порошенка залишився лише один козир, або Чому штаб президента вже змирився
      Антон Голобородько 2026
      Виноваты другие, но не мы: как украинцам не наступать дважды на одни и те же грабли
      сегодня , 14:30 Виноваты другие, но не мы: как украинцам не наступать дважды на одни и те же грабли
      Павло Казарін 130
      День космонавтики: взяли бы вас на Международную космическую станцию – тест
      сегодня , 14:22 День космонавтики: взяли бы вас на Международную космическую станцию – тест
      Михайло Года 107
      Порошенко пришел на ТВ и "победил сам себя"
      сегодня , 12:17 Порошенко пришел на ТВ и "победил сам себя"
      Юрій Бутусов 4360
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Порошенко о гей-параде: Я не приму в нем участие
       5 июня 2015 , 13:02
      Які автомобілі братимуть участь в параді до Дня Незалежності
       3 августа 2018 , 14:35
      Штутгарт запретил использование дизельных авто
       29 марта , 18:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук