Смертельное ДТП в Харькове: приостановила работу автошкола, где училась Зайцева

Работу автошколы, в которой училась осужденная за участие в смертельном ДТП в Харькове Алена Зайцева, приостановили. Через две недели ее могут совсем закрыть.

Соответствующее решение приняли в четверг, 11 апреля, сообщила начальник отдела информационной политики сервисных центров управления коммуникации Главного сервисного центра МВД Юлия Кундель, пишет Общественное.

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Приостановить работу автошколы решили на заседании аккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД в Киеве.

Приняли решение о приостановлении деятельности автошколы, в которой училась госпожа Зайцева. Теперь школа имеет две недели для устранения недостатков, выявленных комиссией,

– отметила Кундель.

При этом она пояснила, что среди – недостаточное количество помещений для осуществления обучения, а также недостатки в оборудовании транспортных средств, в которых проходит учебный процесс.

Если автошкола не исправит эти недостатки, то через две недели на следующем заседании аккредитационной комиссии ГСЦ МВД примут решение о закрытии. Отметим, из-за выявленных нарушений в этой автошколе правоохранители внесли ходатайство об отмене госаккредитации и лицензии.

Что известно о резонансном ДТП в Харькове?

18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.



Суд по этому делу продолжался более года, произошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии. 26 февраля Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы.

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