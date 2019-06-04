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      Смертельное ДТП в Харькове: суд рассмотрит апелляцию на приговор одному из виновников аварии

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      Суд рассмотрит апелляцию на приговор одного из виновников ДТП в Харькове
      Суд рассмотрит апелляцию на приговор одного из виновников ДТП в Харькове / Newsroom.kh.ua

      Харьковский апелляционный суд открыл производство по апелляционной жалобе адвоката Геннадия Дронова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове.

      До того апелляционную жалобу участника ДТП Геннадия Дронова, которого приговорили к 10 годам заключения, не принимали к рассмотрению, сообщает пресс-служба суда.

      Читайте также: ДТП с Зайцевой: в Харькове закрылась автошкола, где училась виновница аварии

      Ее возвращали адвокату для устранения недостатков в жалобе.

      Отметим, Харьковский апелляционный суд также открыл производство по апелляции виновницы ДТП в Харькове Алены Зайцевой и ее адвоката Юлии Плетневой. Ей просят уменьшить наказание с 10 лет тюрьмы до 5 лет условного.

      В то же время следственное управление Главного управления Национальной полиции в Харьковской области закрыло уголовное производство в отношении работников научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса. Они проводили автотехнические исследования по делу смертельного ДТП.

      Следователи СУ ГУНП в Харьковской области оказались проворнее, чем следователи Холодногорского ОП ГУНП в Харьковской области и сразу после направления в следственное управление области уголовного производства в отношении экспертов ХНИИСЭ им. Бокариуса его закрыли! Зачем проводить следственные действия, зачем полное, всестороннее досудебное расследование! Все же и так хорошо,
      – написал адвокат Дронова Сергей Перепелица на своей странице в Facebook.

      Открытия этого дела адвокат добился через суд, поскольку работники института не смогли установить скорость автомобиля Зайцевой в момент совершения ДТП. Полиция закрыла производство в связи с тем, что следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного правонарушения. Впоследствии Перепелица это постановление обжаловал.

      Что известно о смертельном ДТП в Харькове?18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова. столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбила группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      Суд по этому делу длился более года, произошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Харькова Аварии и ДТП ДТП в Харькове
      Источник: 24 канал
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