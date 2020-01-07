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      Смертельный пожар под Одессой: погибли строители общежития для военных

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      Под Одессой в строительном вагончике произошел пожар: трое погибших

      В поселке Черноморское, что в Лиманском районе Одесской области в строительном вагончике возник пожар. В результате погибли 3 человека. Все – мужчины.

      Как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, возгорание произошло примерно в 6 утра 7 января. Почти 40 спасателям пожар удалось ликвидировать.

      Обратите внимание! В праздничную ночь военный задержал злоумышленника, спасая десятки людей

      Также в результате инцидента уничтожены личные вещи и имущество на площади в 10 квадратных метров.

      В полиции, со своей стороны, добавили, что строительный вагончик, в котором произошел пожар, находится на территории недостроенного общежития для военных. Личности погибших уже установлены – это рабочие, которые работали на строительстве. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

      Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Также правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно, хотят открыть дело по статье Уголовного кодекса о нарушении установленных требований пожарной безопасности.

      К слову, в начале декабря в Одессе вспыхнул пожар, который поразил всю Украину. Тогда трагедия произошла в экономическом колледже. В результате погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Криминал Міністерство оборони України Жертвы
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