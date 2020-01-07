Смертельный пожар под Одессой: погибли строители общежития для военных

В поселке Черноморское, что в Лиманском районе Одесской области в строительном вагончике возник пожар. В результате погибли 3 человека. Все – мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, возгорание произошло примерно в 6 утра 7 января. Почти 40 спасателям пожар удалось ликвидировать.

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Также в результате инцидента уничтожены личные вещи и имущество на площади в 10 квадратных метров.

В полиции, со своей стороны, добавили, что строительный вагончик, в котором произошел пожар, находится на территории недостроенного общежития для военных. Личности погибших уже установлены – это рабочие, которые работали на строительстве. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Также правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно, хотят открыть дело по статье Уголовного кодекса о нарушении установленных требований пожарной безопасности.

К слову, в начале декабря в Одессе вспыхнул пожар, который поразил всю Украину. Тогда трагедия произошла в экономическом колледже. В результате погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.