22:24
19 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаман хотел прогнать демона Путина. РФ захватывает космос
      Вєсті Кремля
      21:33, сегодня
      Вести.UA: Как Зеленский угождает Коломойскому. Дно украинского правосудия
      Вєсті.UA
      19:20, сегодня
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, 18 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Смертельный пожар в "Токио Стар": еще одному работнику сообщили о подозрении

      27 Читати новину українською
      Смертельный пожар в "Токио Стар" унес жизни у 9 человек
      Смертельный пожар в "Токио Стар" унес жизни у 9 человек / Фото из социальных сетей

      В одесской гостинице "Токио Стар" ночью 17 августа произошел смертельный пожар, тогда погибли 9 человек. Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении главному инженеру гостиницы.

      Инженера "Токио Стар" подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

      Кстати: Пожар в отеле "Токио Стар": дочь погибшей австралийки требует миллион долларов

      С 2009 года мужчина отвечал за исправность систем и отбор персонала для ремонта сантехники и электрики.

      В прокуратуре добавили, что вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице "Токио Стар". Заметим, что работники подчинялись непосредственно владельцам отеля.

      В ГСЧС отметили, что хозяйственную деятельность гостиницы вели с нарушениями пожарной безопасности. В 2012 году из-за этого работу "Токио Стар" даже остановили.

      Кстати, в июле этого года в отеле срабатывали автоматы защиты электрооборудования, но мер для установления причин неполадок и их устранению не приняли.

      Обратите внимание: Пожар в Одессе в "Токио Стар": отель был зарегистрирован как склад

      Владельцем гостиницы "Токио Стар" является Вадим Черный. Его уже приговорили к содержанию под стражей в течение 60 дней без права внесения залога. На втором этаже, над "Токио Стар", расположен другой отель – "Паровоз", а его владельцем является Сергей Дурач. Прокуратура уже сообщила о подозрении другому владельцу, но официально его имени не называют. Тем временем Дурач уехал из Украины.

      Что известно про пожар в "Токио Стар"?В Одессе в ночь на 17 августа на Водопроводной, 1 в отеле "Токио Стар" начался пожар. Тогда погибли 9 человек (8 на месте и еще один в машине "скорой"). Еще 10 человек получили травмы. В целом же в отеле в ночь пожара было 200 постояльцев.

      Полиция рассматривала три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля. Однако, сейчас первую и третью правоохранители не видят как основные.

      18 августа полицейские задержали владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного. Его подозревают, согласно второй версии, в нарушении правил пожарной безопасности. Интересно, что "Токио Стар" зарегистрирован в декларациях как складские помещения, а совсем не как отель.

      blog_ava
      Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      сегодня
      4473
      Теги: Новости Украины Пожар Криминальные новости Расследования Новости Одессы Жертвы Пожар в одесской гостинице "Токио Стар"
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Динамо" минимально победило "Мальме" в матче Лиги Европы: видео
      сегодня , 22:00 "Динамо" минимально победило "Мальме" в матче Лиги Европы: видео
      90
      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 177
      Перед запуском рынка земли необходимо защитить ее от спекуляций, – мнение эксперта
      сегодня , 21:03 Перед запуском рынка земли необходимо защитить ее от спекуляций, – мнение эксперта
      Ірина Поліщук 67
      Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше
      сегодня , 20:20 Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше
      Євгенія Мазур 689
      Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире
      сегодня , 19:30 Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире
      139
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук