Смертельный пожар в "Токио Стар": еще одному работнику сообщили о подозрении

В одесской гостинице "Токио Стар" ночью 17 августа произошел смертельный пожар, тогда погибли 9 человек. Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении главному инженеру гостиницы.

Инженера "Токио Стар" подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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С 2009 года мужчина отвечал за исправность систем и отбор персонала для ремонта сантехники и электрики.

В прокуратуре добавили, что вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице "Токио Стар". Заметим, что работники подчинялись непосредственно владельцам отеля.

В ГСЧС отметили, что хозяйственную деятельность гостиницы вели с нарушениями пожарной безопасности. В 2012 году из-за этого работу "Токио Стар" даже остановили.

Кстати, в июле этого года в отеле срабатывали автоматы защиты электрооборудования, но мер для установления причин неполадок и их устранению не приняли.

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Владельцем гостиницы "Токио Стар" является Вадим Черный. Его уже приговорили к содержанию под стражей в течение 60 дней без права внесения залога. На втором этаже, над "Токио Стар", расположен другой отель – "Паровоз", а его владельцем является Сергей Дурач. Прокуратура уже сообщила о подозрении другому владельцу, но официально его имени не называют. Тем временем Дурач уехал из Украины.

Что известно про пожар в "Токио Стар"?В Одессе в ночь на 17 августа на Водопроводной, 1 в отеле "Токио Стар" начался пожар. Тогда погибли 9 человек (8 на месте и еще один в машине "скорой"). Еще 10 человек получили травмы. В целом же в отеле в ночь пожара было 200 постояльцев.



Полиция рассматривала три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля. Однако, сейчас первую и третью правоохранители не видят как основные.



18 августа полицейские задержали владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного. Его подозревают, согласно второй версии, в нарушении правил пожарной безопасности. Интересно, что "Токио Стар" зарегистрирован в декларациях как складские помещения, а совсем не как отель.