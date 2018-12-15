Сможет ли председателем Единой поместной церкви быть человек из Московского патриархата

Объединительный собор – это историческое решение, а потому оно должно быть основательным. Сейчас перед иерархами, руководителями церквей стоит очень весомый выбор и обязанность. Они должны избрать главу новейшей украинской поместной церкви. Украинцы ждали тысячелетиями, а потому можем подождать еще несколько часов.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал общественный деятель и сокоординатор инициативной группы "Томос-2018" Мирослав Гай.

Читайте также: На Объединительный собор УПЦ прибыли представители Московского патриархата: фото

По его словам, должно быть вынесено очень важное решение, которое нельзя будет оспорить. Оно должно удовлетворить всех, потому что это действительно Объединительный собор.

"Переговоры проходили перед Собором, то есть туда пришли люди уже готовые, но есть много технических деталей, нюансов, предложения, которые нужно обсудить. Все, кто пришел на Софийскую площадь, они уже часть истории. Пусть Объединительный собор продолжается хоть до ночи, чтобы договорились мирным способом и вынесли решение, а мы подождем", – рассказал Гай.

Нам нужно понимать, что Украина находится в очень тяжелом периоде, когда ей угрожает враг. Вопрос Томоса и объединение церквей – это же не только вопрос веры православия, это также вопрос национальной безопасности. Нам сейчас нужен такой человек, который был бы мудр, был бы дипломатом и одновременно имел крепкую руку, был бы готов к серьезным решениям. Этот исторический момент происходит, когда у нас есть внешняя угроза, Российская Федерация планирует провокации и сделает все, чтобы максимально испортить этот процесс. Поэтому предстоятелем должен быть человек, который готов к таким вызовам,

– сказал сокоординатор инициативной группы "Томос-2018".

Мирослав Гай также усомнился, может ли главой единой православной церкви быть человек из Московского патриархата.

"Не знаю, я не уверен, что общество будет готово это выдержать. Пусть это решают иерархи. Я не являюсь приверженцем Московского патриархата, я вообще негативно отношусь к Русской церкви как представителей КГБ. Однако знаю, что там есть много патриотических людей, которые хотели бы перейти в Украинскую православную церковь, им просто под давлением не дают этого сделать. Если это бы помогло объединению церквей, то я бы согласился на такую кандидатуру. Но я думаю, что этого не будет", – добавил общественный деятель.

Ранее 24 канал сообщал, что в 10 часов 15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны избрать Предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата.



Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура. На мероприятие прибыли Президент Петр Порошенко, министр культуры Евгений Нищук и вице-премьер-министр Геннадий Зубко.