Снег в Киеве: как работают столичные аэропорты

Несмотря на сильный снег в Киеве 14 ноября, аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службы аэропортов.

"Работаем в штатном режиме. Все рейсы по расписанию", – сообщили в аэропорту "Киев".

Читайте также: Из-за снега в Киеве массово происходят ДТП: в сети появились фото

В пресс-службе международного аэропорта "Борисполь" тоже подтвердили, что работают в штатном режиме, несмотря на осадки.

Обеспечивается подготовка взлетной полосы и самолетов к вылетам при условии снега. Просим пассажиров внимательно следить за информацией на табло о расписании рейсов,

– сообщили в аэропорту "Борисполь".

Однако, учитывая погоду и ситуацию на дорогах, все же лучше выезжать в аэропорт заранее, чтобы не опоздать на рейс.

Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег в этом сезоне. Город оказался неготовым к такой погоде, поэтому Киев погряз а автомобильных пробках.



Кроме того, из-за снегопада наземный общественный транспорт в Киеве ходит с отклонением от расписания движения.



На улицы Киева уже вывели снегоуборочную технику.