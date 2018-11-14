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      Снег в Киеве: как работают столичные аэропорты

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      Снег в Киеве: как работают столичные аэропорты
      Снег в Киеве: как работают столичные аэропорты / Иллюстративное фото

      Несмотря на сильный снег в Киеве 14 ноября, аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме.

      Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службы аэропортов.

      "Работаем в штатном режиме. Все рейсы по расписанию", – сообщили в аэропорту "Киев".

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      В пресс-службе международного аэропорта "Борисполь" тоже подтвердили, что работают в штатном режиме, несмотря на осадки.

      Обеспечивается подготовка взлетной полосы и самолетов к вылетам при условии снега. Просим пассажиров внимательно следить за информацией на табло о расписании рейсов,
      – сообщили в аэропорту "Борисполь".

      Однако, учитывая погоду и ситуацию на дорогах, все же лучше выезжать в аэропорт заранее, чтобы не опоздать на рейс.

      Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег в этом сезоне. Город оказался неготовым к такой погоде, поэтому Киев погряз а автомобильных пробках.

      Кроме того, из-за снегопада наземный общественный транспорт в Киеве ходит с отклонением от расписания движения.

      На улицы Киева уже вывели снегоуборочную технику.

      Теги: Снег в Украине Новости Киева Новости Украины Киев замело снегом Транспорт Погода Непогода в Украине авиация
      Источник: 24 Канал
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