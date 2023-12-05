Теряет ли Украина помощь из-за роста популизма в Европе: в МИД Латвии объяснили ситуацию
Глава МИД Латвии прокомментировал рост популизма в Европе и приход к власти крайне правых и левых сил в странах ЕС. Эти государства играют значительную роль в поставке помощи для обороны Украины.
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш отметил существенную разницу в риторике до выборов и после них у политиков, ведь им необходимо создавать правительства и находить партнеров. Об этом сообщает 24 Канал.
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Что глава МИД Латвии думает о Словакии
Кришьянис Кариньш заявил, что Рига наблюдает изменения в словацком правительстве. Он предположил, что курс этого государства изменится.
Я очень внимательно слушал своего словацкого коллегу (Юрая Бланара – 24 Канал) последние два дня. Поддержка Украины остается неизменной, и словацкая военная промышленность продолжит производить оружие, которое будет направлено в Украину. Следовательно, ситуация не меняется,
– сказал министр иностранных дел Латвии.
Что Кариньш думает о Нидерландах
Глава МИД Латвии также прокомментировал результаты выборов в Нидерландах.
Я думаю, что это не скорый, а длительный процесс. Пока неизвестно, какую коалицию удастся сформировать. Но очевидно, что это будет коалиция. Впрочем, я не вижу шансов, что кто-то изменит внешнюю политику, даже если одна отдельная партия захочет этого,
– заявил он.
Как пояснил Кариньш, даже если такая политическая сила предъявит свои требования, ей следует пойти на компромисс и отступить от своих позиций, чтобы стать частью правительства. Ведь в Нидерландах смена правительственной политики в отношении Украины не имеет широкой поддержки. По словам министра, он просто не видит такого сценария.
Что говорят эксперты о помощи Украине
- Недавно военный эксперт Владислав Селезнев в разговоре с 24 Каналом прокомментировал текущую ситуацию на фронте. По его словам, то, когда именно Силы обороны смогут снова пойти в активное наступление, зависит не только от ресурсов нашего ОПК, но и от готовности западных партнеров передать всю необходимую военно-техническую помощь ВСУ.
- Ранее бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснял, почему помощь Украине оказывается поэтапно и в ограниченном количестве. По его словам, Запад пока не действует активно и не выкладывается на все 100%, потому что не испытывает стратегической угрозы в отношении себя со стороны России.
- Напомним, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак выступил за то, чтобы западные партнеры передавали Украине больше снарядов калибра 155 миллиметров, которые являются критически важными. В качестве определенной альтернативы он предложил использовать относительно недорогие FPV-дроны, однако отметил, что БПЛА не смогут полностью заменить эти боеприпасы.