Собака удивила необычными способностями: смешное видео
В соцсетях приобретает вирусной популярности видео, на котором собака ловко идет по двум канатам.
Видео с собакой-канатоходцем появилось на канале EEC MEDIA в Youtube.
На видео собака породы бельгийский малинуа прогуливается по параллельно натянутым веревкам как настоящий канатоходец.
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Владелец талантливой собаки рассказал, что тренировал ее в течение пяти месяцев. Собака-канатоходец стала новой звездой соцсетей.
Собака-канатоходец развеселила сети – видео
Источник: 24 Канал
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