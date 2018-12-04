13:13
4 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Казусы на саммите G20. Засекречены файлы от Минкульта
      Вєсті Кремля
      23:53, 3 декабря
      Вести.UA . Большой провал Порошенко. Болтливый малорос Евгений
      Вєсті.UA
      23:25, 3 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Соболев : Рада должна срочно отменить повышение тарифов и продлить мораторий на продажу земли

      72 Читати новину українською
      Сергей Соболев
      Сергей Соболев / liga.net

      "Батькивщина" требует от парламента отменить подорожание газа для населения, а также продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли.

      Об этом заявил с парламентской трибуны заместитель председателя фракции Сергей Соболев, говорится на сайте партии.

      По его словам, первоочередная задача Верховной Рады – принять постановление о моратории на дальнейшее повышение цены на газ (№9198), которое подписали лидеры 6 фракций и групп.

      "Уже истекает срок, когда профильные комитеты должны рассмотреть представление лидеров групп и фракций относительно пересмотра тарифов на газ, а также коммунальных платежей. Завтра у нас есть все основания начать рассмотрение этого вопроса при внесении его в повестку дня", – сказал политик.

      Он подчеркнул, что "Батькивщина" поддерживает позицию тех фракций, которые считают это первоочередным вопросом развития экономики и социальной защиты граждан.

      Также для политической силы Юлии Тимошенко принципиальным является продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Для принятия соответствующего решения у парламента осталось только 2 сессионные недели, добавил Сергей Соболев.

      Фактически у нас есть ограничение, которое установлено отсутствием профильного закона. Но это ограничение дает возможность тем, кто нечестен на руку, через различные соглашения фактически с 1 января начать процесс отъема земель сельхозназначения у тех, кто непосредственно является их владельцами. И дальше делать перепродажу этих земельных участков,
      – пояснил парламентарий.

      Именно поэтому "Батькивщина" обратилась к спикеру Андрею Парубию и руководителям всех депутатских фракций и групп с просьбой срочно рассмотреть продление моратория на продажу земли и принять окончательное решение, которое бы не позволило манипулировать землями сельхозназначения.

      Теги: Новости политики коммунальные услуги Сергей Соболев ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому без подолання корупції Україна не зможе перемогти в гібридній війні з Росією
      сегодня , 13:00 Чому без подолання корупції Україна не зможе перемогти в гібридній війні з Росією
      Олександра Дрік 71
      Місяць після смерті Катерини Гандзюк: чи є зміни у слідстві
      сегодня , 12:26 Місяць після смерті Катерини Гандзюк: чи є зміни у слідстві
      Блог Соцмережі 221
      Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      сегодня , 08:40 Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      Блог Соцмережі 1206
      "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      3 декабря , 22:01 "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      Ольга Черненко 6176
      Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      3 декабря , 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      743
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября , 22:44 1
      Туск отметил очередное доказательство агрессии России в Украине
       24 ноября 2017 , 17:13
      Экс-депутат рассказал, какое министерство наиболее погрязло в коррупции
       5 марта 2016 , 13:52
      Трамп заверил, что доверяет Ким Чен Ыну
       15 октября , 00:00
      Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты
       7 ноября , 12:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук