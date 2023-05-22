Первые признаки гражданской войны: чем нехорошим для Кремля может завершиться история в Белгороде

В Белгородской области бойцы Российского добровольческого корпуса и легион "Свобода России" освобождают населенные пункты от путинского режима. Такие события начали разворачиваться в ночь на 22 мая. Это может свидетельствовать о начале гражданской войны в России.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, почему это хорошо для Украины.

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"Это очень хорошо для нас, потому что сегодня в России нет войска. Все, что боеспособно, находится в Украине. Там (в России – 24 Канал), если и есть на учебных центрах мобилизованных, то они не являются подготовленным войском, которое способно выполнять боевые задачи", – отметил Жданов.

События в Белгородской области

Отметим, что в ночь на 22 мая в Белгородской области прогремели взрывы. К утру появилось видео от Российского добровольческого корпуса, где они отметили, что пересекли границу с Россией. За их спинами виднелись названия некоторых населенных пунктов Белгородской области. Через некоторое время легион "Свобода России" призвал местных оставаться дома и не сопротивляться.

Белгородские чиновники сообщили о "тревожной ситуации" в регионе. В свою очередь в украинском ГУР МО отметили, что указанные организации проводят операцию на территории Белгородской области для создания "полосы безопасности". Нужна она для защиты украинцев.

"Буданов ранее отмечал в своих интервью, что одна из целей после победы – создание демилитаризованной зоны с Россией как минимум 100 километров вдоль нашей границы. Если они делают демилитаризованную зону – это хорошо", – прокомментировал военный эксперт.

Олег Жданов о событиях в Белгороде: смотреть видео

На Белгороде не остановятся

Олег Жданов предположил, что останавливаться на Белгороде участники сегодняшних событий не будут. Но здесь есть вопрос: как они будут двигаться – вдоль границы или вглубь страны.

Посмотрим, как все будет развиваться. Они объявили Белгородскую народную республику, подняли флаги и сейчас начнут формировать органы государственного управления новой России на базе Белгородской,

– предположил он.

Также он добавил, что завтра другие субъекты могут выдвинуть свои политические лозунги и тоже начать движения в сторону отделения от России. Особенно о серьезности намерений говорит применение тяжелой бронетехники, танков и вертолетов.

"Фактически это первые признаки гражданской войны в России. Мы предполагали в начале такой конфликт, когда империя начинает захватнические войны, а сама уже трещит. Это может привести к внутреннему противостоянию. Главное – в этих приграничных территориях нет войск и генштабу нужно снимать резервы с территории Украины", – добавил Жданов.

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