Зеленский считает, что партнеры могли бы сбивать российские цели в небе

Владимир Зеленский заявил, что союзники могли бы помогать Украине более непосредственно. Президент пояснил, что страны могли сбивать российские ракеты над украинской территорией при определенных обстоятельствах.

Украинский лидер сказал, что россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Зато Киев имеет только ориентировочно 25% необходимой противовоздушной обороны.

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Что сказал Зеленский о нужной помощи от союзников

Владимир Зеленский заявил, что нам нужно как минимум 120 – 130 самолетов, чтобы противостоять врагу в небе, имея в виду F-16.

Вы не можете это обеспечить прямо сейчас? Хорошо... Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: Поднимайте их... Сбивайте цели, защищайте мирных жителей. Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Это нападение стран НАТО, причастность? Нет,

– заявил президент.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что страны Запада могли бы помогать сбивать российские ракеты, чтобы спасать жизни мирных жителей.

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Верховный Главнокомандующий также отметил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и дальше внутри российской территории.

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