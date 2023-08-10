Советник Львова-Белова оказался сторонником неонацизма: он занимается украинским детьми
Источник:Reuters
В России депортированными детьми из Украины занимается Алексей Петров, связанный с неонацистами. После того, как журналисты вскрыли детали прошлого Петрова, он зачистил свои соцсети.
Алексей Петров – советник аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд. В юности Петров был связан с неонацистской группировкой WotanJugend.
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Советник Львово-Беловой оказался расистом
По официальной информации, в аппарате Львово-Беловой 27-летний сторонник неонацизма руководит проектом "Детям – в руки". Миссия так называемого проекта "обеспечить детей и их родителей с территории "новых субъектов" России наиболее необходимым".
Речь идет об оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, которые Путин решил аннексировать в сентябре 2022 года.
5 апреля Петров докладчиком на заседании ООН, посвященном судьбе украинских детей, которых Россия незаконно вывезла из Украины. На нем Петров рассказывал о детских лагерях.
По информации Reuters, когда Петрову было 16 – 19 лет – с 2011 по 2014 год, – на своей странице во "ВКонтакте" он опубликовал несколько постов с пропагандой преимущества белой расы.
В 2013 и 2014 годах он размещал во "ВКонтакте" видео группировки WotanJugend и делился анонсом фестиваля неонацистов. Кроме того, никнеймы Петрова в Skype и Instagram также содержат отсылку к неонацизму.
Петров вдруг забыл о темном прошлом
В общении с журналистами Петров вдруг заговорил, что у него "никогда не было и нет никаких связей с неонацистскими организациями". При этом у Петрова вдруг проявился склероз.
Он сказал, что якобы не может вспомнить, какие должности публиковал много лет назад. Однако после разговора со СМИ к Петрову вернулась память. По "странному" стечению обстоятельств Петров сразу отписался от 150 сообществ в "ВКонтакте".
Одно из них под названием "Оставайся белым" посвящена идее "возрождения великой Руси".
Отметим, что неонацизм – это один из главных нарративов, который российская пропаганда продвигает в отношении Украины и ее западных партнеров.
Сколько детей похитила Россия
- Украинская сторона официально подтверждает, что Россия похитила более 19 тысяч детей. Однако советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в интервью 24 Каналу рассказала, что Россия могла похитить 200 – 300 тысяч украинских детей
- В конце концов, Россия сама призналась в масштабах совершенных военных преступлений. В России признали, что вывезли из Украины более 700 тысяч детей. Об этом свидетельствует обнародованный отчет за 2022 год Львовской-Беловой.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец попросил Международный уголовный суд использовать этот отчет как прямое доказательство по делу о причастности России к депортации украинских детей.