Медовый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовские Спаса

Три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый – отмечают украинцы во второй половине последнего летнего месяца. Три Спаса не только напоминают нам о почитании религиозных обычаев, но и намекают, что осень со своими щедрыми дарами уже на пороге.

Три августовских Спаса должны одновременно религиозное и языческое начала. Относительно первого корня, то связан он со Спасителем Иисусом Христом, который верил в то, что каждый человек сильная, чтобы не соблазниться на грех и быть спасенной или спасен. Грань вторая касается народных верований, когда древние украинцы вкладывали труд в свою землю, за что она вознаграждала их богатым урожаем.

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Как праздновать Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы и какие приметы связаны с этими праздниками – далее в материале.

Медовый Спас (Маковея) – 14 августа

Первый Спас еще называют Медовым, Спасом на воде и Мокрым. В этот день верующие вспоминают семь братьев Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара, которые в далеком 166 году до нашей эры поплатились жизнью, потому что исповедовали веру в Истинного Бога.

Сегодня дань уважения мученикам христиане отдают в церквях. На службу в этот день они приносят букеты – маковейчики или маковейки, чтобы их освятили. В композиции такого обязательно должны быть несколько головок спелого мака, к которым прилагают летние цветы. Зелье дополняют калиной, символизирующей девичье счастье, овсом, который олицетворяет достаток и богатый урожай, подсолнечником, что дарит солнце и тепло, и даже полынью – защитником от нечисти, а также традиционными осенними цветами – астрами, георгинами, гвоздиками.

Выбрасывать маковейки нельзя. Наоборот, их нужно хранить в доме, желательно возле икон, как оберег. Даже сегодня священным маком осыпали дом и скот, чтобы зло обходило хозяйство десятой дорогой.

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Медовый Спас – традиции праздников

Интересно, что в такой букет, к примеру, на Житомирщине, кладут еще морковь, початки кукурузы, горох, фасоль и укроп. Жители Черкасщины в храмы с маковейками не ходят, они святят венок из цветов и колосьев со свечой. На Подолье же верующие приносят в церковь снопы из трав и овощей, с которыми после службы обходят дома, дворы и огороды.

Еще в этот день освящают мед, полезной вкуснятиной от пчел щедро угощаются, а для гостей готовят пироги, вареники, пряники, а также шулики – печеные коржи, которые ломают и заливают медом и растертым маком.

Спас 14 августа еще называют Водным. Все потому, что в этот день целебные свойства приписывают и воде. В колодцы и реки бросают немножко зелья, которое перед тем посвятили в церкви.

Яблочный Спас – 19 августа

Именно этот праздник знаменует окончание лета. Поэтому в древности в этот день люди выходили посмотреть на закат, и, наблюдая за тем, как небесное светило уходит на покой, пели песни, а затем прощались с теплом, приговаривая: "В Яблочный Спас – ушло лето от нас".

Зато встречали осень: не только чувствовали ее ранние холодные вздохи, а и принимали первые дары. Поэтому, когда люди шли в церковь, то клали в свои корзинки груши, сливы, виноград, персики, овощи, иногда даже пучок колосьев пшеницы. Главным же атрибутом праздничной корзины были яблоки, которые, как считали, нельзя было есть до 19 августа, однако в этот день, а также потом эти фрукты употребляли в неограниченном количестве. Еще на Спаса советовали собирать урожай, ведь поговаривали: оставленные после Яблочного праздника фрукты, овощи или зерновые пользы не принесут.

В этот день люди наблюдали и за тем, как ведет себя природа. Считалось, если погода будет сухой и жаркой, такой следует ожидать осень, и, наоборот, если задождит, то золотая пора будет богатой на дожди. Морозную зиму на Второго Спаса пророчит небо без единого облачка.



Яблочный Спас – традиции празднования

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Верующие же 19 августа празднуют Преображение Господне. Согласно Библии, произошло оно на галилейской горе Фавор. Тогда Христос поднялся на нее, чтобы там помолиться со своими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном. Во время таинства трое наследников Христа увидели своего Учителя преобразованным, преображенным – во всей Божественной, вечной славе. Еще перед Христом явились пророки Моисей и Илия, которые, как пишет апостол Лука, разговаривали с Ним о будущем распятии на кресте. После этого появилось светлое облако и накрыло всех своей тенью. Из него раздался голос Бога: "Это сын мой возлюбленный, слушайте Его". После такого чудотворного события Христос запретил своим ученикам рассказывать кому-то об увиденном.

Ореховый Спас – 29 августа

На Третий Спас в народе говорят еще Хлебный и Полотняный.

Когда уже немало людей узнали о том, что Христос умеет исцелять людей, слава о таких умениях дошла и до обладателя турецкого города Эдессы Авгара. Он болел проказой, поэтому послал к Иисусу живописца Анания. Тот рассказал о горе и попросил нарисовать портрет Спасителя. Однако краски на холсте расплывались и изобразить лицо Иисуса не удалось. Тогда Сын Божий взял полотенце, вытер им свое лицо и отдал гонцу. Он увидел на нем лик Христа, поехал с тканью к царю, которая его и вылечила.

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Однако история святой реликвии с изображением Иисуса на этом не закончилась. 29 августа 944 года византийский император Константин Багрянородный приказал перенести образ из Эдессы в Константинополь. Однако во время одного из крестовых походов в 1204 году изображение похитили и, по легенде, пытались перевезти на корабле, который утонул в Мраморном море. По другой версии, Нерукотворный образ в 1362 году передали в Геную, где его сейчас хранят в монастыре в честь апостола Варфоломея.



Ореховый Спас – традиции празднования

Сегодня в день Третьего Спаса христиане несут в церковь орехи, чтобы их там освятили. Девушки устраивают еще и гадание, благодаря которому узнают о своей судьбе. Стоило только сорвать с дерева орех и съесть его. Уже вкус плода подсказывал, что девушку ждет в будущем: если попался сладкий орех – к большой любви, горький – жди от любимого измены, недозрелый – ожидай важную весть, гнилой – быть беде.

С уважением в этот день относились и к хлебу. Ведь именно в эту пору как раз заканчивались жатва. Раньше на праздник во многих городах устраивали ярмарки, где продавали домотканые полотна. Считали, что торговля в этот день должна быть особенно благоприятной. Третий Спас и действительно любит трудолюбивых, поэтому каждого в конце дня он спросит: "Чи жнивували, а чи в холодку пролежали?".