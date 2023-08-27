"Заканчивайте это, сдавайтесь": россияне рассказали о проблемах из-за войны с Украиной

Россия уже полтора года ведет войну против Украины. Население страны-агрессорки должно почувствовать на себе последствия агрессии, однако россияне продолжают говорить, что у них "все хорошо", однако очень часто есть "но".

Российские СМИ пишут, что среди россиян провели опрос, как изменилась их жизнь за время войны России с Украиной. Большинство жаловались на повышение цен, а некоторые даже "посоветовали" украинцам сдаться. 24 Канал.

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Повышенный уровень тревоги и заоблачные цены

Значительная часть опрашиваемых заявила, что их жизнь не вообще не изменилась ни после того, как их страна развязала полномасштабную войну против мирного государства, ни из-за пандемии коронавируса. Очевидно, эти события недостаточно масштабны, чтобы россияне обратили на них внимание.

Кроме того, мать троих детей призналась, что начала больше переживать. Основным поводом для беспокойства стало будущее ее детей. В частности, 14-летний сын. По ее словам, она опасается, что его могут призвать, но пообещала воспитывать его настоящим патриотом своего государства.

Вероятно, через несколько лет он таки окажется в армии, ведь его мать все-таки не против этого и "настраивает" своего сына служить.

Несколько молодых девушек рассказали, что из-за санкций нет доступа к брендированным вещам. Одна из них рассказала о "трудностях" с путешествиями, но для нее это сейчас "не приоритет". Очевидно, для нее стало неожиданностью, что гражданам страны-агрессорки не рады в большинстве стран мира.

Один из опрашиваемых поделился переживаниями из-за заоблачного курса доллара. Странно, ведь официальные власти России продолжают настаивать, что населению страны совсем не нужна иностранная валюта.

Все опрошенные рассказали о повышенном уровне тревоги. Один из ребят даже заявил о депрессии.

По словам еще одного мужчины, ему "стало грустнее", ведь россияне воюют с "братским народом". В то же время он нашел плюсы у преступной войны. Он убежден, что из-за войны войны с Украиной, россияне стали более "сплоченными".

Заканчивайте это, сдавайтесь,

– "посоветовал" россиянин украинцам.

Молодая девушка пожаловалась, что не может "сидеть в Интернете" из-за того, что постоянно видит новости. По ее словам, она не интересуется политикой и ставит "личные интересы" во главу угла.

Лишь один опрошенный сказал, что сожалеет о том, что эта война вообще идет.

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